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Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что театры и кино смогут работать, их не коснутся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:13
2021-06-18T10:13
2021-06-18T11:23
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что театры и кино смогут работать, их не коснутся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом.В пятницу в Москве были введены продлены действующие из-за коронавируса ограничения и введен ряд новых ограничительных мер, в частности, на время остановлены массовые зрелищные мероприятия, закрыты танцполы и фан-зоны для болельщиков.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать
10:13 18.06.2021 (обновлено: 11:23 18.06.2021)
Собянин не стал запрещать работу столичных театров и кинотеатров из-за вспышки COVID-19