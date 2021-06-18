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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519361.html
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что театры и кино смогут работать, их не коснутся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:13
2021-06-18T11:23
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кино и сериалы
новости культуры
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что театры и кино смогут работать, их не коснутся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом.В пятницу в Москве были введены продлены действующие из-за коронавируса ограничения и введен ряд новых ограничительных мер, в частности, на время остановлены массовые зрелищные мероприятия, закрыты танцполы и фан-зоны для болельщиков.
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театр, кино и сериалы, новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Собянин заявил, что театры и кино в Москве пока смогут работать
10:13 18.06.2021 (обновлено: 11:23 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре
Сотрудники клининговой службы производит санитарную обработку кресел в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Собянин не стал запрещать работу столичных театров и кинотеатров из-за вспышки COVID-19

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что театры и кино смогут работать, их не коснутся новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом.
В пятницу в Москве были введены продлены действующие из-за коронавируса ограничения и введен ряд новых ограничительных мер, в частности, на время остановлены массовые зрелищные мероприятия, закрыты танцполы и фан-зоны для болельщиков.
Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 10:15
Собянин объявил о новых ограничительных мерах в Москве
 
Распространение коронавирусаТеатрКино и сериалыНовости культурыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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