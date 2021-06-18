Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737509080.html
Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки - РИА Новости, 18.06.2021
Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:26
2021-06-18T08:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588254905_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_8bdcea2ccae866d12c9d4bc5c768f38b.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному ведомству.Работа ведется в "48 Центральном научно-исследовательском институте", добавил он.Также в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы."По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588254905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f74c7ebbfaf68819653810695651e19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:26 18.06.2021 (обновлено: 08:49 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Источник: Минобороны начало разработку препарата против коронавируса в виде жевательной резинки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному ведомству.
Работа ведется в "48 Центральном научно-исследовательском институте", добавил он.
"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник агентства.
Также в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.
"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.
В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния