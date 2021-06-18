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Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки

Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки - РИА Новости, 18.06.2021

Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки

Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:26

2021-06-18T08:26

2021-06-18T08:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному ведомству.Работа ведется в "48 Центральном научно-исследовательском институте", добавил он.Также в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы."По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество