Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:26 18.06.2021 (обновлено: 08:49 18.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Источник: Минобороны начало разработку препарата против коронавируса в виде жевательной резинки
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны России приступило к созданию нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщил РИА Новости источник, близкий к военному ведомству.
Работа ведется в "48 Центральном научно-исследовательском институте", добавил он.
"Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — рассказал собеседник агентства.
Также в институте создают мукозальную вакцину против коронавируса в виде пастилы.
"По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов", — отметил источник.
В прошлом году 48-й ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".