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https://ria.ru/20210618/klimov-1737509911.html
В Совфеде оценили работу Telegram
В Совфеде оценили работу Telegram - РИА Новости, 18.06.2021
В Совфеде оценили работу Telegram
Если компании пытаются вести себя цивилизованно, можно решить любой вопрос, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:39
2021-06-18T08:39
россия
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
андрей климов
технологии
общество
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Если компании пытаются вести себя цивилизованно, можно решить любой вопрос, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя работу мессенджера Telegram.Восемнадцатого июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к Telegram.Климов рассказал, что у него есть Telegram-канал – "Русский акцент". "Мы пользуемся активно достаточно этим. Есть Telegram-канал комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. У меня есть еще Telegram-канал "Сограждане", который для наших коллег, которые в зарубежье находятся. Я им активно достаточно пользуюсь, не я один, люди из многих стран им пользуются", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20210617/telegram-1737339709.html
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россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, андрей климов, технологии, общество
В Совфеде оценили работу Telegram
08:39 18.06.2021
 
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости

Сенатор Андрей Климов прокомментировал работу мессенджера Telegram

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Если компании пытаются вести себя цивилизованно, можно решить любой вопрос, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя работу мессенджера Telegram.
Восемнадцатого июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к Telegram.
"Процесс освоения интернет-пространства продолжается. И если те или иные компании пытаются вести себя цивилизованно, то можно решить любой вопрос", - сказал сенатор.
Климов рассказал, что у него есть Telegram-канал – "Русский акцент". "Мы пользуемся активно достаточно этим. Есть Telegram-канал комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. У меня есть еще Telegram-канал "Сограждане", который для наших коллег, которые в зарубежье находятся. Я им активно достаточно пользуюсь, не я один, люди из многих стран им пользуются", - отметил парламентарий.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
Вчера, 07:25
В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
 
РоссияTelegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФАндрей КлимовТехнологииОбщество
 
 
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