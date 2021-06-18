https://ria.ru/20210618/klimov-1737509911.html

В Совфеде оценили работу Telegram

В Совфеде оценили работу Telegram - РИА Новости, 18.06.2021

В Совфеде оценили работу Telegram

Если компании пытаются вести себя цивилизованно, можно решить любой вопрос, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:39

2021-06-18T08:39

2021-06-18T08:39

россия

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

андрей климов

технологии

общество

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Если компании пытаются вести себя цивилизованно, можно решить любой вопрос, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя работу мессенджера Telegram.Восемнадцатого июня прошлого года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к Telegram.Климов рассказал, что у него есть Telegram-канал – "Русский акцент". "Мы пользуемся активно достаточно этим. Есть Telegram-канал комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ. У меня есть еще Telegram-канал "Сограждане", который для наших коллег, которые в зарубежье находятся. Я им активно достаточно пользуюсь, не я один, люди из многих стран им пользуются", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20210617/telegram-1737339709.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, андрей климов, технологии, общество