https://ria.ru/20210618/khabarovsk-1737547997.html

Четвертым кандидатом на пост главы Хабаровского края стала телеведущая

Четвертым кандидатом на пост главы Хабаровского края стала телеведущая - РИА Новости, 18.06.2021

Четвертым кандидатом на пост главы Хабаровского края стала телеведущая

Четвертым кандидатом, который будет бороться за пост губернатора Хабаровского края, стала выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", телеведущая... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:42

2021-06-18T12:42

2021-06-18T12:42

россия

патриот

михаил дегтярев

ленинград

госдума рф

владимир путин

комсомольск-на-амуре

хабаровск

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg

ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. Четвертым кандидатом, который будет бороться за пост губернатора Хабаровского края, стала выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", телеведущая Марина Ким.Ким 37 лет. Она родилась в Ленинграде, с 16 лет работала моделью, снималась в музыкальных клипах, работала телеведущей, является членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", секретарем президиума центрального совета партии по информполитике."Приятно объявить, что я выдвигаюсь в губернаторы Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре состоялась конференция и партия выдвинула мою кандидатуру. Партия "Справедливая Россия - За правду" доверила мне, женщине, борьбу за столь серьезный пост, высокий, ответственный, я очень благодарна", - сказала Ким журналистам на пресс-конференции.Пока шесть партий уведомили избирком Хабаровского края о желании принять участие в предстоящих выборах. Это ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и партия "Зеленая альтернатива". Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Пётр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян) и партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов).Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в пятницу, что также намерен участвовать в предстоящих выборах.Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев до своего назначения на должность президентом РФ с 20 июля 2020 года был депутатом Госдумы от ЛДПР. Президент РФ Владимир Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.

https://ria.ru/20210617/vybory-1737411846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/furgal-1734552411.html

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриот, михаил дегтярев, ленинград, госдума рф, владимир путин, комсомольск-на-амуре, хабаровск, политика