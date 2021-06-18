Четвертым кандидатом на пост главы Хабаровского края стала телеведущая
Четвертым кандидатом на пост главы Хабаровского края стала телеведущая Марина Ким
ХАБАРОВСК, 18 июн - РИА Новости. Четвертым кандидатом, который будет бороться за пост губернатора Хабаровского края, стала выдвинутая партией "Справедливая Россия - За правду", телеведущая Марина Ким.
Ким 37 лет. Она родилась в Ленинграде, с 16 лет работала моделью, снималась в музыкальных клипах, работала телеведущей, является членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", секретарем президиума центрального совета партии по информполитике.
"Приятно объявить, что я выдвигаюсь в губернаторы Хабаровского края, в Комсомольске-на-Амуре состоялась конференция и партия выдвинула мою кандидатуру. Партия "Справедливая Россия - За правду" доверила мне, женщине, борьбу за столь серьезный пост, высокий, ответственный, я очень благодарна", - сказала Ким журналистам на пресс-конференции.
Пока шесть партий уведомили избирком Хабаровского края о желании принять участие в предстоящих выборах. Это ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Российская экологическая партия "Зеленые", КПРФ, "Справедливая Россия - патриоты - за правду" и партия "Зеленая альтернатива". Своих кандидатов уже представили: КПРФ (Пётр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян) и партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Владимир Парфенов).
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в пятницу, что также намерен участвовать в предстоящих выборах.
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования 19 сентября. Дегтярев до своего назначения на должность президентом РФ с 20 июля 2020 года был депутатом Госдумы от ЛДПР. Президент РФ Владимир Путин назначил его после увольнения экс-руководителя региона Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили несогласованные акции протеста.