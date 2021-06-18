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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210618/kazan-1737622489.html
Врачи ведущих клиник Казани получили ключи от новых квартир
Врачи ведущих клиник Казани получили ключи от новых квартир - РИА Новости, 18.06.2021
Врачи ведущих клиник Казани получили ключи от новых квартир
Медицинские работники трёх крупнейших клиник Татарстана в пятницу получили ключи от новых квартир в 198-квартирном доме, построенном в рамках нацпроекта "Жилье... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:56
2021-06-18T18:56
республика татарстан
россия
врачи
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Медицинские работники трёх крупнейших клиник Татарстана в пятницу получили ключи от новых квартир в 198-квартирном доме, построенном в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба президента республики."Объект возведен за счет инвестиций Госжилфонда при президенте Татарстана в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Новоселами в доме стали медицинские работники Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы и Межрегионального клинико-диагностического центра", - говорится в сообщении.Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя новоселов, выразил надежду, что такая компоновка (дом построен в непосредственной близости от РКБ и ДРКБ) будет комфортной для тех, кто получит здесь квартиры, и пожелал им больших семей и много детей, для чего созданы необходимые условия: есть детские площадки, другая инфраструктура. По его словам, в 198-квартирном доме 135 квартир будут выделены работникам системы здравоохранения.Новый жилой дом представляет собой 18 жилых этажей, два подъезда, общая площадь квартир – около 10 тысяч квадратных метров, 90 квартир – однокомнатные, 36 - двухкомнатные и 72 – трехкомнатные. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.В первом полугодии 2021 года Государственный жилищный фонд Татарстана передал медицинским работникам 264 квартиры в домах, построенных в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Из них 39 семей получили грант от правительства Татарстана.Целевые гранты на улучшение жилищных условий медицинским работникам республики выделяются правительством Татарстана с 2014 года. Цель программы — привлечь в города и районы республики высококвалифицированных специалистов, а также повысить доступность медицинской помощи на местах. За семь лет действия программы гранты получили 769 медработников. В июле 2020 года размер гранта увеличился с 500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210618/tsentr-1737563922.html
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россия, врачи, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество
Врачи ведущих клиник Казани получили ключи от новых квартир
18:56 18.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКлючи от новых квартир в доме, построенном по программе социальной ипотеки
Ключи от новых квартир в доме, построенном по программе социальной ипотеки - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Врачи трех крупнейших клиник Татарстана в пятницу получили ключи от новых квартир

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Медицинские работники трёх крупнейших клиник Татарстана в пятницу получили ключи от новых квартир в 198-квартирном доме, построенном в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба президента республики.
"Объект возведен за счет инвестиций Госжилфонда при президенте Татарстана в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Новоселами в доме стали медицинские работники Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы и Межрегионального клинико-диагностического центра", - говорится в сообщении.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя новоселов, выразил надежду, что такая компоновка (дом построен в непосредственной близости от РКБ и ДРКБ) будет комфортной для тех, кто получит здесь квартиры, и пожелал им больших семей и много детей, для чего созданы необходимые условия: есть детские площадки, другая инфраструктура. По его словам, в 198-квартирном доме 135 квартир будут выделены работникам системы здравоохранения.
Новый жилой дом представляет собой 18 жилых этажей, два подъезда, общая площадь квартир – около 10 тысяч квадратных метров, 90 квартир – однокомнатные, 36 - двухкомнатные и 72 – трехкомнатные. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.
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В первом полугодии 2021 года Государственный жилищный фонд Татарстана передал медицинским работникам 264 квартиры в домах, построенных в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Из них 39 семей получили грант от правительства Татарстана.
Целевые гранты на улучшение жилищных условий медицинским работникам республики выделяются правительством Татарстана с 2014 года. Цель программы — привлечь в города и районы республики высококвалифицированных специалистов, а также повысить доступность медицинской помощи на местах. За семь лет действия программы гранты получили 769 медработников. В июле 2020 года размер гранта увеличился с 500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей.
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