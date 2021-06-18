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Голикова рассказала о доле индийского штамма коронавируса в России

Голикова рассказала о доле индийского штамма коронавируса в России - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова рассказала о доле индийского штамма коронавируса в России

В мире и на территории РФ резко возрастает доля индийского штамма, инфицированность в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых - до 40%, заявила... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:14

2021-06-18T20:14

2021-06-18T20:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В мире и на территории РФ резко возрастает доля индийского штамма, инфицированность в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых - до 40%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сейчас и на основе международных источников, и на основе того, что мы видим у себя, на территории мира, 70 государств, и на территории Российской Федерации резко возрастает доля индийского штамма, который получил название дельта, и по заключениям и международных исследователей, и наших учёных после определенных исследований он обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем штаммам, которые мы наблюдали ранее... Инфицированность этим штаммов в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях - до 40%", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Распространение индийского штамма коронавируса в несколько раз увеличивает необходимость вакцинной защиты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В условиях распространения нового штамма, штамма дельта, это в несколько раз увеличивает необходимость вакцинальной защиты", - сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)