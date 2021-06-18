https://ria.ru/20210618/ekonomika-1737612295.html

Собянин заявил о необходимости сохранить экономику при борьбе с COVID-19

Собянин заявил о необходимости сохранить экономику при борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин заявил о необходимости сохранить экономику при борьбе с COVID-19

Бороться с коронавирусом нужно не только путем ограничений и медицинских технологий, надо находить подход, чтобы экономика Москвы продолжала функционировать,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:12

2021-06-18T18:12

2021-06-18T18:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бороться с коронавирусом нужно не только путем ограничений и медицинских технологий, надо находить подход, чтобы экономика Москвы продолжала функционировать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, прекратят работу танцполы и фан-зона для болельщиков Евро-2020. Введенные ранее ограничения продлеваются до 29 июня.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество