Собянин заявил о необходимости сохранить экономику при борьбе с COVID-19
18:12 18.06.2021 (обновлено: 18:26 18.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве
Собянин заявил о необходимости сохранить экономику при борьбе с COVID-19
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бороться с коронавирусом нужно не только путем ограничений и медицинских технологий, надо находить подход, чтобы экономика Москвы продолжала функционировать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путем ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом - это еще и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. Нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать", - сказал Собянин в эфире Первого канала.
Ранее Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, прекратят работу танцполы и фан-зона для болельщиков Евро-2020. Введенные ранее ограничения продлеваются до 29 июня.