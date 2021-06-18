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В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током
В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током - РИА Новости, 18.06.2021
В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика, которого ударило током в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:08
2021-06-18T12:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика, которого ударило током в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".Следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются и допрашиваются должностные лица администрации муниципального образования, ответственные за содержание территории бывшего муниципального предприятия.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током
12:08 18.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

СК возбудил уголовное дело после гибели мальчика от удара током в Иркутской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика, которого ударило током в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
"По версии следствия, 16 июня два мальчика, находясь на территории бывшего муниципального предприятия в поселке Ручей, залезли на крышу здания. В какой-то момент 12-летний мальчик дотянулся до электропровода линии электропередач, в результате чего получил удар током. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
Следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются и допрашиваются должностные лица администрации муниципального образования, ответственные за содержание территории бывшего муниципального предприятия.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
 
 
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