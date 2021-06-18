https://ria.ru/20210618/delo-1737540852.html

В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током

В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током - РИА Новости, 18.06.2021

В Иркутской области завели дело после гибели мальчика от удара током

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика, которого ударило током в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:08

2021-06-18T12:08

2021-06-18T12:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика, которого ударило током в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".Следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются и допрашиваются должностные лица администрации муниципального образования, ответственные за содержание территории бывшего муниципального предприятия.

https://ria.ru/20210527/kursk-1734509025.html

россия

иркутская область

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия