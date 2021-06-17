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В МИД оценили закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России
В МИД оценили закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД оценили закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России
Принятие Госдумой законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать представительства в РФ, – это важный шаг к понятным правилам регулирования интернета, считает РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T14:32
2021-06-17T14:32
россия
мария захарова
telegram (приложение)
wikipedia
ikea international group
госдума рф
александр хинштейн
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принятие Госдумой законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать представительства в РФ, – это важный шаг к понятным правилам регулирования интернета, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними."Сделан важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства, призванных исключить ситуацию, когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать наши законы. А наши внешнеполитические усилия получают эффективный инструмент для полноценной работы на этом направлении", - написала Захарова в своем Telegram канале.По ее словам, с ожидаемым с 1 января будущего года вступлением в силу этого закона, которому еще предстоит пройти рассмотрение в Совфеде и утверждение президентом, будут созданы необходимые рамки для конструктивного диалога между государством и интернет-отраслью, "тем более что при его разработке законодатели в полной мере учли соображения всех заинтересованных сторон, включая общественность и бизнес".Законопроект предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это обычная правовая практика многих стран. По его словам, России предлагает "гостю, который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц". Спикер ГД отметил, что зарубежные компании отказались идти по пути саморегулирования, что привело к необходимости этого на законодательном уровне, в том числе введения соответствующих мер понуждения - прежде всего экономических.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/simonyan-1735478014.html
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россия, мария захарова, telegram (приложение), wikipedia, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, вячеслав володин, общество
В МИД оценили закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России
14:32 17.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова оценила закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принятие Госдумой законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать представительства в РФ, – это важный шаг к понятным правилам регулирования интернета, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.
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"Сделан важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства, призванных исключить ситуацию, когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать наши законы. А наши внешнеполитические усилия получают эффективный инструмент для полноценной работы на этом направлении", - написала Захарова в своем Telegram канале.
По ее словам, с ожидаемым с 1 января будущего года вступлением в силу этого закона, которому еще предстоит пройти рассмотрение в Совфеде и утверждение президентом, будут созданы необходимые рамки для конструктивного диалога между государством и интернет-отраслью, "тем более что при его разработке законодатели в полной мере учли соображения всех заинтересованных сторон, включая общественность и бизнес".
Законопроект предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
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Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это обычная правовая практика многих стран. По его словам, России предлагает "гостю, который неплохо обосновался в нашей стране и зарабатывает большие деньги, жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц". Спикер ГД отметил, что зарубежные компании отказались идти по пути саморегулирования, что привело к необходимости этого на законодательном уровне, в том числе введения соответствующих мер понуждения - прежде всего экономических.
 
РоссияМария ЗахароваTelegram (приложение)WikipediaIKEA International GroupГосдума РФАлександр ХинштейнВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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