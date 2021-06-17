Адвокат россиянина Ярошенко оценил итоги встречи Путина и Байдена
Адвокат летчика Ярошенко считает, что Россия и США могут обменять подзащитного
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Адвокат российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, считает, что его подзащитный может войти в число заключенных, которыми обменяются Россия и США, если этот обмен произойдет, сообщил РИА Новости защитник Ярошенко Алексей Тарасов.
"Я полагаю, что если будет обмен, то Константин Ярошенко будет в числе тех, кого будут обменивать, - сказал Тарасов, комментируя перспективы обмена осужденными между Россией и США. - Тот факт, что не было названо каких-либо конкретных имен, не исключает возможность обмена кого бы то ни было".
В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
"Мы приветствуем тот факт, что тема обмена заключенными поднималась лидерами России и Америки. Я считаю, что это правильный момент для обсуждения этого вопроса", - сказал Тарасов. Он подчеркнул, что детали возможного обмена еще предстоит проработать и указал, что по словам американского лидера, это будет происходить в предстоящие полгода, "поэтому в течение шести месяцев мы узнаем, будет ли освобождение этих заключенных возможно".
"Это не произойдет быстро. Но тем не менее то, что произошло на саммите, было демонстрацией политической воли к решению этой большой проблемы в российско-американских отношениях",- подчеркнул защитник.
Константин Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.