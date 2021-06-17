https://ria.ru/20210617/yaroshenko-1737487419.html

Адвокат россиянина Ярошенко оценил итоги встречи Путина и Байдена

Адвокат россиянина Ярошенко оценил итоги встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Адвокат россиянина Ярошенко оценил итоги встречи Путина и Байдена

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, считает, что его подзащитный может войти в число заключенных, РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:08

2021-06-17T21:08

2021-06-17T21:08

россия

константин ярошенко

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сша

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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Адвокат российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, считает, что его подзащитный может войти в число заключенных, которыми обменяются Россия и США, если этот обмен произойдет, сообщил РИА Новости защитник Ярошенко Алексей Тарасов."Я полагаю, что если будет обмен, то Константин Ярошенко будет в числе тех, кого будут обменивать, - сказал Тарасов, комментируя перспективы обмена осужденными между Россией и США. - Тот факт, что не было названо каких-либо конкретных имен, не исключает возможность обмена кого бы то ни было".В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы."Мы приветствуем тот факт, что тема обмена заключенными поднималась лидерами России и Америки. Я считаю, что это правильный момент для обсуждения этого вопроса", - сказал Тарасов. Он подчеркнул, что детали возможного обмена еще предстоит проработать и указал, что по словам американского лидера, это будет происходить в предстоящие полгода, "поэтому в течение шести месяцев мы узнаем, будет ли освобождение этих заключенных возможно"."Это не произойдет быстро. Но тем не менее то, что произошло на саммите, было демонстрацией политической воли к решению этой большой проблемы в российско-американских отношениях",- подчеркнул защитник.Константин Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.

https://ria.ru/20210616/but-1737327165.html

https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html

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женева (город)

сша

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россия, константин ярошенко, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире