https://ria.ru/20210617/whatsapp-1737388973.html

WhatsApp получит новый дизайн

WhatsApp получит новый дизайн - РИА Новости, 17.06.2021

WhatsApp получит новый дизайн

В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:24

2021-06-17T13:24

2021-06-17T16:58

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo.Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android.Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.

https://ria.ru/20210607/whatsapp-1736061075.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, технологии