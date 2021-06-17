https://ria.ru/20210617/whatsapp-1737388973.html
WhatsApp получит новый дизайн
WhatsApp получит новый дизайн - РИА Новости, 17.06.2021
WhatsApp получит новый дизайн
В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:24
2021-06-17T13:24
2021-06-17T16:58
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo.Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android.Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.
https://ria.ru/20210607/whatsapp-1736061075.html
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