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Наука
https://ria.ru/20210617/whatsapp-1737388973.html
WhatsApp получит новый дизайн
WhatsApp получит новый дизайн - РИА Новости, 17.06.2021
WhatsApp получит новый дизайн
В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:24
2021-06-17T16:58
наука
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технологии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo.Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android.Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.
https://ria.ru/20210607/whatsapp-1736061075.html
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whatsapp inc., google android, технологии

WhatsApp получит новый дизайн

13:24 17.06.2021 (обновлено: 16:58 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo.
Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android.
Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.
Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 20:45
В WhatsApp появится новая функция
 
НаукаWhatsApp Inc.Google AndroidТехнологии
 
 
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