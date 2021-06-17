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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737388390.html
Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса
Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса
Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам руководитель службы эксплуатации ГУП "Мосгортранс" Станислав... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:22
2021-06-17T13:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
москва
мосгортранс
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам руководитель службы эксплуатации ГУП "Мосгортранс" Станислав Измайлов."Что касается работы с водительским составом, уделяем большое внимание проведению медосмотров водителей перед отправкой в рейс. Особое внимание уделяем измерению температуры тела... Продолжаем уделять внимание вакцинации работников. Больше 50% водителей на текущий момент прошли вакцинацию", - рассказал Измайлов.По его словам, ежедневно на базе "Мосгортранса" работает пункт вакцинации и проходит вакцинация водителей."Меньше 60% у нас точно не будет, Я убежден, что будут показатели близкие к 80-100%", - добавил Измайлов.В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.
https://ria.ru/20210616/servis-1737258738.html
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, москва, мосгортранс
Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса
13:22 17.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель за рулем 600-го по счету электробуса, поступившего в парк общественного транспорта Москвы
Водитель за рулем 600-го по счету электробуса, поступившего в парк общественного транспорта Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В "Мосгортрансе" рассказали, что более половины их водителей уже вакцинированы от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам руководитель службы эксплуатации ГУП "Мосгортранс" Станислав Измайлов.
Работница МФЦ в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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В Москве появится сервис с данными о вакцинации работников
"Что касается работы с водительским составом, уделяем большое внимание проведению медосмотров водителей перед отправкой в рейс. Особое внимание уделяем измерению температуры тела... Продолжаем уделять внимание вакцинации работников. Больше 50% водителей на текущий момент прошли вакцинацию", - рассказал Измайлов.
По его словам, ежедневно на базе "Мосгортранса" работает пункт вакцинации и проходит вакцинация водителей.
"Меньше 60% у нас точно не будет, Я убежден, что будут показатели близкие к 80-100%", - добавил Измайлов.
В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосгортранс
 
 
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