https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737388390.html

Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса

Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021

Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса

Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам руководитель службы эксплуатации ГУП "Мосгортранс" Станислав... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:22

2021-06-17T13:22

2021-06-17T13:22

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

москва

мосгортранс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592132417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_74d3b5132026fc257e629b1f1da677a1.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 50% водителей "Мосгортранса" уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам руководитель службы эксплуатации ГУП "Мосгортранс" Станислав Измайлов."Что касается работы с водительским составом, уделяем большое внимание проведению медосмотров водителей перед отправкой в рейс. Особое внимание уделяем измерению температуры тела... Продолжаем уделять внимание вакцинации работников. Больше 50% водителей на текущий момент прошли вакцинацию", - рассказал Измайлов.По его словам, ежедневно на базе "Мосгортранса" работает пункт вакцинации и проходит вакцинация водителей."Меньше 60% у нас точно не будет, Я убежден, что будут показатели близкие к 80-100%", - добавил Измайлов.В среду главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до 15 августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Работодатели должны будут предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы. Сервис для отчета работодателей станет доступен 1 июля.

https://ria.ru/20210616/servis-1737258738.html

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737273210.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, москва, мосгортранс