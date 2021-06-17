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На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 17.06.2021
На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для части населения, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T06:37
2021-06-17T12:38
здоровье
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для части населения, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.Это коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.Иммунизация стартует в понедельник. Фунтусова также отметила, что коэффициент распространения инфекции на острове составляет 1,7-1,9. "У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", — рассказала она.Как пояснила чиновница, резкий рост заболеваемости вызвали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и социального дистанцирования.По данным оперативного штаба, в Сахалинской области от COVID-19 сейчас лечатся 722 человека. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 50, тогда как еще в начале июня их были единицы. Привились 83 810 жителей, это примерно 30% от плана, по которому коллективного иммунитета в регионе должны добиться к сентябрю.Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан уже ввели в Москве, Подмосковье и Кемеровской области.
https://ria.ru/20210616/protsenko-1737318799.html
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здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, сахалинская область, общество
На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
06:37 17.06.2021 (обновлено: 12:38 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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На Сахалине вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для части населения, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

"Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации", — сказала она на брифинге.

Это коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.
Иммунизация стартует в понедельник.
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Фунтусова также отметила, что коэффициент распространения инфекции на острове составляет 1,7-1,9. "У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", — рассказала она.
Как пояснила чиновница, резкий рост заболеваемости вызвали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и социального дистанцирования.
По данным оперативного штаба, в Сахалинской области от COVID-19 сейчас лечатся 722 человека. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 50, тогда как еще в начале июня их были единицы. Привились 83 810 жителей, это примерно 30% от плана, по которому коллективного иммунитета в регионе должны добиться к сентябрю.
Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан уже ввели в Москве, Подмосковье и Кемеровской области.
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