https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737338734.html

На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 17.06.2021

На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для части населения, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T06:37

2021-06-17T06:37

2021-06-17T12:38

здоровье

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

южно-сахалинск

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общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн — РИА Новости. В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для части населения, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.Это коснется сотрудников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.Иммунизация стартует в понедельник. Фунтусова также отметила, что коэффициент распространения инфекции на острове составляет 1,7-1,9. "У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", — рассказала она.Как пояснила чиновница, резкий рост заболеваемости вызвали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и социального дистанцирования.По данным оперативного штаба, в Сахалинской области от COVID-19 сейчас лечатся 722 человека. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 50, тогда как еще в начале июня их были единицы. Привились 83 810 жителей, это примерно 30% от плана, по которому коллективного иммунитета в регионе должны добиться к сентябрю.Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан уже ввели в Москве, Подмосковье и Кемеровской области.

https://ria.ru/20210616/protsenko-1737318799.html

https://ria.ru/20210617/selo-1737332332.html

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здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, сахалинская область, общество