Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737334031.html
Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19
Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021
Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19
Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:31
2021-06-17T10:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737351792_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_4cfe002dc78b09877e0f2e7a7f954026.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении компании.CureVac отметила, что данные об эффективности вакцины переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), исследование продолжается до окончательного анализа.Ранее CureVac заключила контракт с Европейской комиссией на перспективные централизованные поставки вакцины в страны ЕС. В феврале EMA сообщило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) вакцины CureVac. В компании заявляли, что планируют выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля прошлого года проводятся клинические испытания. Заключительные этапы клинических испытаний компания начала в конце 2020 года. Отмечалось, что вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737351792_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f213bcb74713326e6aacae4f423be56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, в мире
Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19
02:31 17.06.2021 (обновлено: 10:27 17.06.2021)
 
© REUTERS / Yves HermanМедицинский работник делает прививку от COVID-19 во время испытаний вакцины CureVac
Медицинский работник делает прививку от COVID-19 во время испытаний вакцины CureVac - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Yves Herman

Эффективность немецкой вакцины от коронавируса составила всего 47 процентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении компании.
"Сегодня (CureVac - ред.) объявила результаты второго промежуточного анализа своего … исследования фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV на приблизительно 40 тысячах добровольцев. ...Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха", - проинформировала компания.
CureVac отметила, что данные об эффективности вакцины переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), исследование продолжается до окончательного анализа.
Ранее CureVac заключила контракт с Европейской комиссией на перспективные централизованные поставки вакцины в страны ЕС. В феврале EMA сообщило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) вакцины CureVac. В компании заявляли, что планируют выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.
CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля прошлого года проводятся клинические испытания. Заключительные этапы клинических испытаний компания начала в конце 2020 года. Отмечалось, что вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:32В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
17:30Число полицейских, пострадавших в столкновении в Берлине, возросло до 63
17:28В МИД высказали претензии за игнорирование нарушений прав русскоязычных
17:27В Нижегородской области пропала американская студентка
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
Лента новостейМолния