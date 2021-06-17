Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19
02:31 17.06.2021 (обновлено: 10:27 17.06.2021)
© REUTERS / Yves HermanМедицинский работник делает прививку от COVID-19 во время испытаний вакцины CureVac
Эффективность немецкой вакцины от коронавируса составила всего 47 процентов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении компании.
"Сегодня (CureVac - ред.) объявила результаты второго промежуточного анализа своего … исследования фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV на приблизительно 40 тысячах добровольцев. ...Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха", - проинформировала компания.
CureVac отметила, что данные об эффективности вакцины переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), исследование продолжается до окончательного анализа.
Ранее CureVac заключила контракт с Европейской комиссией на перспективные централизованные поставки вакцины в страны ЕС. В феврале EMA сообщило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) вакцины CureVac. В компании заявляли, что планируют выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.
CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля прошлого года проводятся клинические испытания. Заключительные этапы клинических испытаний компания начала в конце 2020 года. Отмечалось, что вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.