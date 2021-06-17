https://ria.ru/20210617/vaktsina-1737334031.html

Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19

Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19 - РИА Новости, 17.06.2021

Немецкая вакцина компании CureVac оказалась неэффективна против COVID-19

Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:31

2021-06-17T02:31

2021-06-17T10:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Промежуточный анализ вакцины против коронавируса от немецкой компании CureVac показал, что ее эффективность составляет только 47%, говорится в заявлении компании.CureVac отметила, что данные об эффективности вакцины переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), исследование продолжается до окончательного анализа.Ранее CureVac заключила контракт с Европейской комиссией на перспективные централизованные поставки вакцины в страны ЕС. В феврале EMA сообщило о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) вакцины CureVac. В компании заявляли, что планируют выпустить в 2022 году до миллиарда доз вакцин от коронавируса.CureVac начала разработку CVnCoV в январе 2020 года, с июля прошлого года проводятся клинические испытания. Заключительные этапы клинических испытаний компания начала в конце 2020 года. Отмечалось, что вакцина, в случае ее допуска на рынок, будет производиться в немецком Тюбингене, где сейчас идет расширение производственных мощностей для потенциальных коммерческих поставок.

германия

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2021

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коронавирус covid-19, германия, в мире