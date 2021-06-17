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Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами - РИА Новости, 17.06.2021
Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами на Украине похож на инструмент для расправы с неугодными властям политиками и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:34
2021-06-17T17:52
мария захарова
верховная рада украины
россия
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами на Украине похож на инструмент для расправы с неугодными властям политиками и бизнесменами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, судя по всему, "на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления"."Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры", - добавила Захарова.Ранее Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха, только если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20210614/poroshenko-1736956491.html
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мария захарова, верховная рада украины, россия, владимир зеленский, украина, в мире
Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами
17:34 17.06.2021 (обновлено: 17:52 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД Захарова оценила проект Зеленского о борьбе с олигархами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами на Украине похож на инструмент для расправы с неугодными властям политиками и бизнесменами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых "правовых норм". Существенно расширятся и полномочия СНБО. Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее словам, судя по всему, "на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления".
"Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры", - добавила Захарова.
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Ранее Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха, только если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
 
Мария ЗахароваВерховная Рада УкраиныРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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