https://ria.ru/20210617/ukraina-1737443066.html

Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами

Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами - РИА Новости, 17.06.2021

Захарова прокомментировала проект Зеленского о борьбе с олигархами

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами на Украине похож на инструмент для расправы с неугодными властям политиками и... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:34

2021-06-17T17:34

2021-06-17T17:52

мария захарова

верховная рада украины

россия

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о борьбе с олигархами на Украине похож на инструмент для расправы с неугодными властям политиками и бизнесменами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, судя по всему, "на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления"."Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры", - добавила Захарова.Ранее Зеленский внес в Раду законопроект "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха, только если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.

https://ria.ru/20210614/poroshenko-1736956491.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, верховная рада украины, россия, владимир зеленский, украина, в мире