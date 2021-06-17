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В Чите завершили расследование дела против обвиняемого в убийстве девочки
В Чите завершили расследование дела против обвиняемого в убийстве девочки - РИА Новости, 17.06.2021
В Чите завершили расследование дела против обвиняемого в убийстве девочки
Следователи в Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела против жителя Читы, обвиняемого в том, что в ходе конфликта с жильцами одной из квартир РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:37
2021-06-17T09:37
2021-06-17T09:37
россия
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи в Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела против жителя Читы, обвиняемого в том, что в ходе конфликта с жильцами одной из квартир выстрелил из ружья в закрытую входную дверь, где была девочка, которая получила ранение и скончалась, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, в феврале 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе конфликта с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь. В результате полученного огнестрельного ранения грудной клетки и головы находившаяся в квартире девятилетняя девочка скончалась на месте. Подчеркивается, что стрелявший был задержан. На допросе он признал свою вину."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя города Читы в убийстве малолетнего... Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736405275.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия
В Чите завершили расследование дела против обвиняемого в убийстве девочки
В Чите завершили расследование дела против мужчины, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки