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Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 17.06.2021
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:29
2021-06-17T09:29
2021-06-17T09:29
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино, тела которых нашли после пожара. По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела 55-летней матери и ее 22-летней дочери с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый был задержан.По ее словам, задержанный оказался сожителем матери."В ходе допроса пояснил, что совершил преступление в результате ссоры, произошедшей ранее на бытовой почве", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20210615/ubiystvo-1737138554.html
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новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве матери и дочери в Новой Москве