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Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 17.06.2021
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:29
2021-06-17T09:29
новая москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино, тела которых нашли после пожара. По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела 55-летней матери и ее 22-летней дочери с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый был задержан.По ее словам, задержанный оказался сожителем матери."В ходе допроса пояснил, что совершил преступление в результате ссоры, произошедшей ранее на бытовой почве", - добавила Иванова.
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новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
09:29 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве матери и дочери в Новой Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино, тела которых нашли после пожара. По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела 55-летней матери и ее 22-летней дочери с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый был задержан.
"Расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
По ее словам, задержанный оказался сожителем матери.
"В ходе допроса пояснил, что совершил преступление в результате ссоры, произошедшей ранее на бытовой почве", - добавила Иванова.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:38
Стали известны подробности убийства матери и дочери в Новой Москве
 
Новая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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