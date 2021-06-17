https://ria.ru/20210617/ubiystvo-1737346164.html

Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 17.06.2021

Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:29

2021-06-17T09:29

2021-06-17T09:29

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве двух женщин в поселке Кокошкино в Новой Москве, тела которых нашли после пожара, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Кокошкино, тела которых нашли после пожара. По данным следствия, утром 15 июня в доме на улице Дзержинского в поселении Кокошкино после тушения пожара были найдены тела 55-летней матери и ее 22-летней дочери с множеством колото-резаных ран. Подозреваемый был задержан.По ее словам, задержанный оказался сожителем матери."В ходе допроса пояснил, что совершил преступление в результате ссоры, произошедшей ранее на бытовой почве", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210615/ubiystvo-1737138554.html

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия