https://ria.ru/20210617/stavropole-1737460023.html

Ставрополье обновило парк лесопожарной техники

Ставрополье обновило парк лесопожарной техники - РИА Новости, 17.06.2021

Ставрополье обновило парк лесопожарной техники

Ставропольский край с 2019 по 2021 год выделил на закупку лесопожарной техники для лесхозов более 242 миллионов рублей, парк спецтехники уже обновлен на 94%,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:44

2021-06-17T18:44

2021-06-17T18:44

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Ставропольский край с 2019 по 2021 год выделил на закупку лесопожарной техники для лесхозов более 242 миллионов рублей, парк спецтехники уже обновлен на 94%, сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона."Благодаря краевым и федеральным программам парк спецавтотранспорта для защиты от пожаров лесного фонда и заказников региона за последние годы обновлен на 94%. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края", нацпроекта "Экология" на оснащение лесхозов лесопожарной техникой и оборудованием в 2019-2021 годах выделено 242,05 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в 2019-2020 годах лесхозы Ставрополья приобрели 162 единицы лесопожарной техники и 306 единиц лесопожарного оборудования, а в текущем году для укомплектования лесных пожарных станций запланирована покупка 10 единиц лесопожарной техники и 92 единиц оборудования.Губернатор Владимир Владимиров отметил, что необходимо обратить особое внимание на подготовку к летнему пожароопасному периоду."Начинаются жаркие дни, время, когда опасность природных пожаров сильно возрастает. Это означает особую ответственность для всех нас. Ставропольские леса и поля должны быть защищены от возгораний", - цитирует губернатора его пресс-служба.Уточняется, что противопожарную безопасность в лесах сейчас обеспечивают 63 мобильные бригады, в постоянной готовности находятся около 150 человек, в распоряжении лесной и егерской служб, занимающихся охраной природных территорий, находится около 900 единиц спецтехники.

https://ria.ru/20210609/orekhi-1736309521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров