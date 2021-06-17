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Ставропольский край
https://ria.ru/20210617/stavropole-1737460023.html
Ставрополье обновило парк лесопожарной техники
Ставрополье обновило парк лесопожарной техники - РИА Новости, 17.06.2021
Ставрополье обновило парк лесопожарной техники
Ставропольский край с 2019 по 2021 год выделил на закупку лесопожарной техники для лесхозов более 242 миллионов рублей, парк спецтехники уже обновлен на 94%,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:44
2021-06-17T18:44
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Ставропольский край с 2019 по 2021 год выделил на закупку лесопожарной техники для лесхозов более 242 миллионов рублей, парк спецтехники уже обновлен на 94%, сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона."Благодаря краевым и федеральным программам парк спецавтотранспорта для защиты от пожаров лесного фонда и заказников региона за последние годы обновлен на 94%. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края", нацпроекта "Экология" на оснащение лесхозов лесопожарной техникой и оборудованием в 2019-2021 годах выделено 242,05 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в 2019-2020 годах лесхозы Ставрополья приобрели 162 единицы лесопожарной техники и 306 единиц лесопожарного оборудования, а в текущем году для укомплектования лесных пожарных станций запланирована покупка 10 единиц лесопожарной техники и 92 единиц оборудования.Губернатор Владимир Владимиров отметил, что необходимо обратить особое внимание на подготовку к летнему пожароопасному периоду."Начинаются жаркие дни, время, когда опасность природных пожаров сильно возрастает. Это означает особую ответственность для всех нас. Ставропольские леса и поля должны быть защищены от возгораний", - цитирует губернатора его пресс-служба.Уточняется, что противопожарную безопасность в лесах сейчас обеспечивают 63 мобильные бригады, в постоянной готовности находятся около 150 человек, в распоряжении лесной и егерской служб, занимающихся охраной природных территорий, находится около 900 единиц спецтехники.
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владимир владимиров

Ставрополье обновило парк лесопожарной техники

18:44 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на гору Бештау
Вид на гору Бештау - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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СТАВРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Ставропольский край с 2019 по 2021 год выделил на закупку лесопожарной техники для лесхозов более 242 миллионов рублей, парк спецтехники уже обновлен на 94%, сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
"Благодаря краевым и федеральным программам парк спецавтотранспорта для защиты от пожаров лесного фонда и заказников региона за последние годы обновлен на 94%. В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края", нацпроекта "Экология" на оснащение лесхозов лесопожарной техникой и оборудованием в 2019-2021 годах выделено 242,05 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в 2019-2020 годах лесхозы Ставрополья приобрели 162 единицы лесопожарной техники и 306 единиц лесопожарного оборудования, а в текущем году для укомплектования лесных пожарных станций запланирована покупка 10 единиц лесопожарной техники и 92 единиц оборудования.
Губернатор Владимир Владимиров отметил, что необходимо обратить особое внимание на подготовку к летнему пожароопасному периоду.
"Начинаются жаркие дни, время, когда опасность природных пожаров сильно возрастает. Это означает особую ответственность для всех нас. Ставропольские леса и поля должны быть защищены от возгораний", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Уточняется, что противопожарную безопасность в лесах сейчас обеспечивают 63 мобильные бригады, в постоянной готовности находятся около 150 человек, в распоряжении лесной и егерской служб, занимающихся охраной природных территорий, находится около 900 единиц спецтехники.
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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