https://ria.ru/20210617/sanktsii-1737350519.html

Косачев: у США исчезла иллюзия, что Россию можно "додавить" санкциями

Косачев: у США исчезла иллюзия, что Россию можно "додавить" санкциями - РИА Новости, 17.06.2021

Косачев: у США исчезла иллюзия, что Россию можно "додавить" санкциями

У американцев исчезает иллюзия, что санкционными и иными мерами Россию можно дожать, "додавить", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T10:14

2021-06-17T10:14

2021-06-17T10:14

саммит путина и байдена

россия

реакция на санкции

константин косачев

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. У американцев исчезает иллюзия, что санкционными и иными мерами Россию можно дожать, "додавить", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Комментируя итоги саммита президентов РФ и США в Женеве в эфире передачи "Соловьев.Live", парламентарий подчеркнул, что "Россия ни в чем не уступила своим национальным интересам". Он отметил, что наши национальные интересы не в том, чтобы любой ценой выстраивать отношения с США, а в том, чтобы "не дать ни американцам, ни кому либо еще откусить от этих национальных интересов кусочек в свою пользу, на чем мы стояли и будем стоять".По мнению Косачева, это стало очевидно американской стороне, и иллюзия, что Россию можно дожать, додавить, открыв тот или иной санкционный "краник или вентиль", и все пойдет, как задумано США, "этих иллюзий, я надеюсь, американская сторона лишается".Вместе с тем, Косачев предупредил, что внешняя политика Вашингтона по отношению к России меняться не будет, для них мы, как минимум, соперник, а, как максимум, противник и враг, и задача внешней политики США "сдерживать Россию, насколько возможно".При этом сенатор напомнил, что львиная доля решений по санкционной политике против России находится в руках Конгресса, и указом американского президента ее не отменить. Поэтому двусторонние отношения идут по инерции в соответствии с курсом на развал взаимоотношений двух стран.Говоря о позиции глав государств на саммите, Косачев выразил мнение, что российский президент говорил от всего мира или от той его части, которая не собирается встраиваться в однополярную модель мира, выстраиваемого Западом.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737345198.html

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, реакция на санкции, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире