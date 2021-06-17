https://ria.ru/20210617/promproizvodstvo-1737432692.html
Промпроизводство в Китае выросло в январе-мае на 17,8%
Промпроизводство в Китае выросло в январе-мае на 17,8% - РИА Новости, 17.06.2021
Промпроизводство в Китае выросло в январе-мае на 17,8%
В январе-мае промпроизводство в Китае выросло на 17,8%, сектор услуг сохранял рост в 23,6%, стабильно восстановились инвестиции в основные активы, импорт и... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:40
2021-06-17T16:40
2021-06-17T16:40
россия-китай: главное
всемирный банк
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-мае промпроизводство в Китае выросло на 17,8%, сектор услуг сохранял рост в 23,6%, стабильно восстановились инвестиции в основные активы, импорт и экспорт закрепили динамичный рост, сообщает Госстат КНР 16 июня. Статистика говорит о том, что Китай закрепил тенденцию экономического роста по итогам пяти месяцев 2021 года. В сфере предложения в стране накоплены активные факторы. Добавленная стоимость в промышленном производстве Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, в мае выросла на 8,8% в годовом исчислении. Добавленная стоимость в наукоемком производстве выросла на 17,5% в годовом исчислении, объём производства автомобилей, работающих на новых энергоисточниках, показал рост в 166,3%. Безусловно, быстрое развитие наукоёмких индустрий в стране делает более ожидаемым рост промышленности.В стране потребительский спрос закрепил свой рост. В течение первомайских праздников доход от туризма превысил 100 миллиардов юаней. Индекс деловой активности в транспортной и гостиничной сферах уже два месяца подряд составляет 65%, а индекс активности в сфере розницы, общепита и развлечений – более 58%.В последние годы вклад потребления в развитие китайской экономики в среднем составляет 60%. С учётом этого Всемирный банк недавно повысил прогноз китайской экономики на 2021 с 7,9% до 8,5%.Благодаря хорошим темпам экономического развития, в январе-мае в стране было создано 5,74 млн новых рабочих мест. Безработица по итогам упала на 0.1% по сравнению с апрелем и составила 5%.Успехи достигнуты, благодаря совместным усилиям китайского правительства, предприятий и народа. После вспышки COVID-19 китайская макроэкономика сохраняет устойчивость и последовательность. Правительство Китая помогает предприятиям в преодолении временных трудностей, одновременно стимулируя реформы и инновации.По прогнозам ВБ, в 2021 году вклад китайской экономики в мировую превысит 25%.
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РИА Новости
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всемирный банк, китай, технологии, экономика
МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное".
В январе-мае промпроизводство в Китае
выросло на 17,8%, сектор услуг сохранял рост в 23,6%, стабильно восстановились инвестиции в основные активы, импорт и экспорт закрепили динамичный рост, сообщает Госстат КНР 16 июня.
Статистика говорит о том, что Китай закрепил тенденцию экономического роста по итогам пяти месяцев 2021 года.
В сфере предложения в стране накоплены активные факторы. Добавленная стоимость в промышленном производстве Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, в мае выросла на 8,8% в годовом исчислении. Добавленная стоимость в наукоемком производстве выросла на 17,5% в годовом исчислении, объём производства автомобилей, работающих на новых энергоисточниках, показал рост в 166,3%. Безусловно, быстрое развитие наукоёмких индустрий в стране делает более ожидаемым рост промышленности.
В стране потребительский спрос закрепил свой рост. В течение первомайских праздников доход от туризма превысил 100 миллиардов юаней. Индекс деловой активности в транспортной и гостиничной сферах уже два месяца подряд составляет 65%, а индекс активности в сфере розницы, общепита и развлечений – более 58%.
В последние годы вклад потребления в развитие китайской экономики в среднем составляет 60%. С учётом этого Всемирный банк
недавно повысил прогноз китайской экономики на 2021 с 7,9% до 8,5%.
Благодаря хорошим темпам экономического развития, в январе-мае в стране было создано 5,74 млн новых рабочих мест. Безработица по итогам упала на 0.1% по сравнению с апрелем и составила 5%.
Успехи достигнуты, благодаря совместным усилиям китайского правительства, предприятий и народа. После вспышки COVID-19 китайская макроэкономика сохраняет устойчивость и последовательность. Правительство Китая помогает предприятиям в преодолении временных трудностей, одновременно стимулируя реформы и инновации.
По прогнозам ВБ, в 2021 году вклад китайской экономики в мировую превысит 25%.