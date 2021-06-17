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Центры "Точка роста" появятся во всех сельских школах Подмосковья
Центры "Точка роста" появятся во всех сельских школах Подмосковья - РИА Новости, 17.06.2021
Центры "Точка роста" появятся во всех сельских школах Подмосковья
Образовательные центры "Точка роста" откроются во всех сельских школах Московской области до 2025 года. Об этом рассказала заместитель председателя... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:54
2021-06-17T17:54
2021-06-17T17:54
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Образовательные центры "Точка роста" откроются во всех сельских школах Московской области до 2025 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360". С 1 сентября 2021 года начнут функционировать еще 123 "Точки роста" в более чем 40 городских округах. За три года откроется 369 таких центров. "Точки роста" будут работать в каждой сельской школе."У ребят, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность проходить обучение по передовым технологиям, а в новых центрах такие технологии есть", – заявила Каклюгина.Например, в каждой "Точке роста" ученикам предоставляют 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры.Развивающие центры в Московской области открываются по президентскому проекту "Образование".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Образовательные центры "Точка роста" откроются во всех сельских школах Московской области до 2025 года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"
.
С 1 сентября 2021 года начнут функционировать еще 123 "Точки роста" в более чем 40 городских округах. За три года откроется 369 таких центров. "Точки роста" будут работать в каждой сельской школе.
"У ребят, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность проходить обучение по передовым технологиям, а в новых центрах такие технологии есть", – заявила Каклюгина.
Например, в каждой "Точке роста" ученикам предоставляют 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры.
Развивающие центры в Московской области открываются по президентскому проекту "Образование".