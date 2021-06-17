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Вильфанд назвал причину мощных ливней на юге России

Вильфанд назвал причину мощных ливней на юге России - РИА Новости, 17.06.2021

Вильфанд назвал причину мощных ливней на юге России

Мощные ливни, которые привели к подтоплениям в Крыму, следует считать исключительным природным явлением, а не объяснять их изменением климата, сообщил РИА... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:50

2021-06-17T14:50

2021-06-17T14:50

подтопление на востоке крыма

керчь

роман вильфанд

гидрометцентр

ростовская область

краснодарский край

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мощные ливни, которые привели к подтоплениям в Крыму, следует считать исключительным природным явлением, а не объяснять их изменением климата, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь там продолжается. Вновь (после первого подтопления 7 июня) подтоплено село Приозерное в районе Керчи. Центральные улицы Керчи подтоплены в результате сильных ливней и выхода из берегов реки Мелек-Чесме, часть города обесточена, частично отсутствует водоснабжение. Более 100 трансформаторных подстанций аварийно отключены в Крыму из-за обрывов и повреждений линий электропередачи, затопления энергообъектов, энергетики Крыма перешли на особый режим работы."В Керчи затопило, в Ростовской области, в Краснодарском крае. Это очень глубокий циклон, который противостоит антициклону на севере Европейской России. Нельзя пока связывать с изменением климата. В прошлом году была засуха, теперь дожди. С климатом можно связывать события статистически значимые, а не конкретные… Очень мощный, насыщенный влагой циклон с постоянными фронтальными разделами… 19 июня прекратится", - сказал Вильфанд.Ученый добавил, что теплые воздушные массы на юге сталкиваются с холодным воздухом с северо-востока, что определяет мощное перемешивание и сильные, интенсивные осадки.Как пояснил Вильфанд, расчеты климатологов показывают, что в ближайшие десятилетия в Крыму будет еще более засушливо. Но эпизодически будут идти очень интенсивные дожди, вариабельность погодных характеристик увеличивается."Повторяемость засушливых периодов будет все чаще, но это не исключает очень интенсивные ранние осадки", - отметил Вильфанд.

керчь

ростовская область

краснодарский край

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Непогода в Ростове-на-Дону: последствия ливня и сильного ветра Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев. Дождь начался в ночь на четверг, 17 июня, и продолжается до сих пор. 2021-06-17T14:50 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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подтопление на востоке крыма, керчь, роман вильфанд, гидрометцентр, ростовская область, краснодарский край