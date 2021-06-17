https://ria.ru/20210617/laboratorii-1737373546.html

Мишустин рассказал о средствах, выделенных на медицинские лаборатории

Мишустин рассказал о средствах, выделенных на медицинские лаборатории - РИА Новости, 17.06.2021

Мишустин рассказал о средствах, выделенных на медицинские лаборатории

Почти 6 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на модернизацию в регионах медицинских лабораторий для выявления инфекционных заболеваний,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:12

2021-06-17T12:12

2021-06-17T12:12

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Почти 6 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на модернизацию в регионах медицинских лабораторий для выявления инфекционных заболеваний, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Еще один вопрос, который касается здоровья наших граждан. Правительство продолжает работу по модернизации инфекционной службы. Опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать ее дальнейшего распространения. Для этого необходимо продолжать оснащение региональных лабораторий, которые ведут такую работу", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг."Сегодня направим из федерального бюджета почти 6 миллиардов рублей для модернизации более 80 лабораторий в медицинских организациях. Средства пойдут на обновление приборной базы, приобретение современного оборудования, чтобы выявлять, в том числе, редкие и новые инфекционные заболевания", - отметил председатель правительства.По его словам, "это важная мера для создания системы, которая будет защищать людей от возможных рисков в этой сфере".

https://ria.ru/20210609/oplata-1736245629.html

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество