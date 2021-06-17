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Интимную сцену Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из "Харли Квинн"

Интимную сцену Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из "Харли Квинн" - РИА Новости, 17.06.2021

Интимную сцену Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из "Харли Квинн"

Джастин Халперн и Патрик Шумакер — шоураннеры мультсериала для взрослых "Харли Квинн" в беседе с Variety пожаловались на то, что в компании DC их заставили... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:19

2021-06-17T02:19

2021-06-17T02:19

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Джастин Халперн и Патрик Шумакер — шоураннеры мультсериала для взрослых "Харли Квинн" в беседе с Variety пожаловались на то, что в компании DC их заставили вырезать интимную сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой из предстоящего, третьего сезона шоу. Продюсеры отметили, что Харли Квинн и другие персонажи, связанные с ней, уникальны среди остальных героев комиксов из-за того, что они злодеи. "Невероятно приятно работать с героями, которых считают антагонистами, потому что у вас тогда гораздо больше свободы действий, — прокомментировал Халперн. Он добавил, что одним из таких моментов была сцена, в которой Бэтмен занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой. И хотя сериал предназначен для аудитории 18+, в DC попросили вырезать этот эпизод. Несмотря на категоричный ответ DC продюсеры рассказали, что компания сильно поддержала мультсериал и не раз позволяла им выходить за рамки возможного. Премьера анимационного сериала "Харли Квинн" состоялась в 2019 году. В нем рассказывают об опасных приключениях Харли (героиню озвучила звезда ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко. — Прим. ред.) после ее расставания с Джокером.Ожидается, что премьера третьего сезона состоится в конце этого или начале следующего года.

https://ria.ru/20210318/batman-1601693039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бэтмен, кино и сериалы, новости культуры, dc comics