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Интимную сцену Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из "Харли Квинн"
Интимную сцену Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из "Харли Квинн" - РИА Новости, 17.06.2021
Интимную сцену Бэтмена и Женщины-кошки вырезали из "Харли Квинн"
Джастин Халперн и Патрик Шумакер — шоураннеры мультсериала для взрослых "Харли Квинн" в беседе с Variety пожаловались на то, что в компании DC их заставили... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:19
2021-06-17T02:19
2021-06-17T02:19
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Джастин Халперн и Патрик Шумакер — шоураннеры мультсериала для взрослых "Харли Квинн" в беседе с Variety пожаловались на то, что в компании DC их заставили вырезать интимную сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой из предстоящего, третьего сезона шоу. Продюсеры отметили, что Харли Квинн и другие персонажи, связанные с ней, уникальны среди остальных героев комиксов из-за того, что они злодеи. "Невероятно приятно работать с героями, которых считают антагонистами, потому что у вас тогда гораздо больше свободы действий, — прокомментировал Халперн. Он добавил, что одним из таких моментов была сцена, в которой Бэтмен занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой. И хотя сериал предназначен для аудитории 18+, в DC попросили вырезать этот эпизод. Несмотря на категоричный ответ DC продюсеры рассказали, что компания сильно поддержала мультсериал и не раз позволяла им выходить за рамки возможного. Премьера анимационного сериала "Харли Квинн" состоялась в 2019 году. В нем рассказывают об опасных приключениях Харли (героиню озвучила звезда ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко. — Прим. ред.) после ее расставания с Джокером.Ожидается, что премьера третьего сезона состоится в конце этого или начале следующего года.
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бэтмен, кино и сериалы, новости культуры, dc comics
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Джастин Халперн и Патрик Шумакер — шоураннеры мультсериала для взрослых "Харли Квинн" в беседе с Variety пожаловались
на то, что в компании DC их заставили вырезать интимную сцену с Бэтменом и Женщиной-кошкой из предстоящего, третьего сезона шоу.
Продюсеры отметили, что Харли Квинн и другие персонажи, связанные с ней, уникальны среди остальных героев комиксов из-за того, что они злодеи. "Невероятно приятно работать с героями, которых считают антагонистами, потому что у вас тогда гораздо больше свободы действий, — прокомментировал Халперн.
Он добавил, что одним из таких моментов была сцена, в которой Бэтмен занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой. И хотя сериал предназначен для аудитории 18+, в DC попросили вырезать этот эпизод.
"Вы не можете этого сделать", — процитировал сотрудников из компании Джастин Халперн. — Мы тогда спросили: "Получается, что персонажи просто эгоистичные любовники?" На это в DC ответили: "Нет, это связано с игрушками, которые трудно будет продать, если Бэтмен занимался с кем-то чем-то подобным".
Несмотря на категоричный ответ DC продюсеры рассказали, что компания сильно поддержала мультсериал и не раз позволяла им выходить за рамки возможного.
Премьера анимационного сериала "Харли Квинн" состоялась в 2019 году. В нем рассказывают об опасных приключениях Харли (героиню озвучила звезда ситкома "Теория большого взрыва" Кейли Куоко. — Прим. ред.) после ее расставания с Джокером.
Ожидается, что премьера третьего сезона состоится в конце этого или начале следующего года.