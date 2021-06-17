https://ria.ru/20210617/genprokuratura-1737421255.html
Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитниками
Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитниками - РИА Новости, 17.06.2021
Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитниками
Президент России Владимир Путин попросил замглавы Генпрокуратуры Анатолия Разинкина поплотнее работать с правозащитными организациями по вопросам затянутых... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:59
2021-06-17T15:59
2021-06-17T15:59
анатолий разинкин
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владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил замглавы Генпрокуратуры Анатолия Разинкина поплотнее работать с правозащитными организациями по вопросам затянутых уголовных дел, не допускать, чтобы права граждан нарушались."Я вас прошу кроме текущей работы все-таки поплотнее работать с правозащитными организациями, потому что все-таки это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, обращаясь к Разинкину, который участвовал в дискуссии.Президент отметил, что есть ситуации, когда следствие затягивается по объективным причинам. "Сложные экспертизы, сами они длятся месяцами, с этим ничего не поделаешь, иногда специально затягивают обвиняемые с ознакомлением с материалами дела, а дела там насчитывают десятки томов, объективных обстоятельств достаточно. Но все-таки нужно самым внимательным образом смотреть за тем, чтобы права граждан не нарушались", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20210616/zakon-1737187445.html
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анатолий разинкин, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество
Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитниками
Путин попросил Генпрокуратуру поплотнее работать с правозащитными организациями
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
попросил замглавы Генпрокуратуры
Анатолия Разинкина поплотнее работать с правозащитными организациями по вопросам затянутых уголовных дел, не допускать, чтобы права граждан нарушались.
"Я вас прошу кроме текущей работы все-таки поплотнее работать с правозащитными организациями, потому что все-таки это люди, которые напрямую с гражданами контачат и тонко чувствуют, что происходит в этой сфере, а сфера очень важная", - сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, обращаясь к Разинкину, который участвовал в дискуссии.
Президент отметил, что есть ситуации, когда следствие затягивается по объективным причинам. "Сложные экспертизы, сами они длятся месяцами, с этим ничего не поделаешь, иногда специально затягивают обвиняемые с ознакомлением с материалами дела, а дела там насчитывают десятки томов, объективных обстоятельств достаточно. Но все-таки нужно самым внимательным образом смотреть за тем, чтобы права граждан не нарушались", - подчеркнул глава государства.