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Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной
Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной - РИА Новости, 17.06.2021
Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной
Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:35
2021-06-17T15:35
2021-06-17T15:35
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Ранее в среду в Telegram-каналах появились фото и видео глубокого провала асфальта на Шлюзовой набережной."Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной в районе дома №18", - говорится в сообщении.
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