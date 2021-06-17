https://ria.ru/20210617/asfalt-1737416881.html

Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной

Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной - РИА Новости, 17.06.2021

Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной

Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:35

2021-06-17T15:35

2021-06-17T15:35

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Ранее в среду в Telegram-каналах появились фото и видео глубокого провала асфальта на Шлюзовой набережной."Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной в районе дома №18", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва