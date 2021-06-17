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Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной
Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной - РИА Новости, 17.06.2021
Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной
Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:35
2021-06-17T15:35
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москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Ранее в среду в Telegram-каналах появились фото и видео глубокого провала асфальта на Шлюзовой набережной."Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной в районе дома №18", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва

Горслужбы Москвы устранили проседание асфальта на Шлюзовой набережной

15:35 17.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Ранее в среду в Telegram-каналах появились фото и видео глубокого провала асфальта на Шлюзовой набережной.
Пожар - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что делать, если в парке начался пожар?
"Городские службы устранили проседание дорожного полотна на Шлюзовой набережной в районе дома №18", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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