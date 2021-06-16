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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199571.html
Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 16.06.2021
Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:21
2021-06-16T12:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию."Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - написал Собянин в своем блоге.По словам мэра, в настоящее время в Москве более 1,8 миллиона привитых от коронавируса."В Московском регионе проживает около 20 млн человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 миллиона москвичей", - написал он.
https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве
12:21 16.06.2021 (обновлено: 12:26 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы рассказал о важности максимально быстрой вакцинации жителей и о числе уже привитых

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию.
"Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - написал Собянин в своем блоге.
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В Москве все выходные будут работать пункты вакцинации, заявил Собянин
По словам мэра, в настоящее время в Москве более 1,8 миллиона привитых от коронавируса.
"В Московском регионе проживает около 20 млн человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 миллиона москвичей", - написал он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
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