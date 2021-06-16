https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199571.html

Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве - РИА Новости, 16.06.2021

Собянин высказался о вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:21

2021-06-16T12:21

2021-06-16T12:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию."Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - написал Собянин в своем блоге.По словам мэра, в настоящее время в Москве более 1,8 миллиона привитых от коронавируса."В Московском регионе проживает около 20 млн человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 миллиона москвичей", - написал он.

https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html

москва

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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва