https://ria.ru/20210616/sammit-1737242224.html

Президент Швейцарии поблагодарил всех за организацию саммита в Женеве

Президент Швейцарии поблагодарил всех за организацию саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Президент Швейцарии поблагодарил всех за организацию саммита в Женеве

Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации саммита США-РФ "в лучших возможных условиях". РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:26

2021-06-16T15:26

2021-06-16T17:02

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

швейцария

сша

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737238265_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_fff02e61abc5beef64251124c519bb9c.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен поблагодарил всех причастных к организации саммита США-РФ "в лучших возможных условиях"."Швейцария имеет давнюю практику оказания добрых услуг. Спасибо всем тем, кто был причастен к тому, чтобы саммит прошел в лучших возможных условиях, и всем участвующим в поиске решений мировых проблем", - написал Пармелен в Twitter.Встреча лидеров РФ и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров президента РФ Владимира Путина с предшественником Джо Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.

россия

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, швейцария, сша, twitter