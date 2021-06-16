Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210616/prazdniki-1737188860.html
Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники
Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники - РИА Новости, 16.06.2021
Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники
Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, где клиенты чаще всего отдыхали на выходных в честь Дня России, оказалось, что самым... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:14
2021-06-16T13:14
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
куда поехать в выходные
россия
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572852187_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_6108b4d120382820968438326b94e3f2.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, где клиенты чаще всего отдыхали на выходных в честь Дня России, оказалось, что самым востребованным направлением на праздниках стала Москва, сообщает OneTwoTrip. Также в этом году значительно возросла популярность южных курортов. Были проанализированы данные поездок, совершенных в период с 12 по 14 июня.Авиабилеты в столицу с возвращением в город отправления на прошедшие выходные приобретал каждый пятый путешественник — доля бронирований возросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург (11 процентов) — однако популярность города несколько снизилась. В два раза чаще стали совершать поездки в Сочи (10,5 процента), вытеснивший на этих праздниках с третьей позиции Симферополь (7,9 процента), который стал популярнее в 1,5 раза. Аналогично в полтора раза чаще, чем год назад, на июньских выходных летали в Калининград (5,1 процента).Также в список востребованных направлений для путешествий на самолёте вошли Анапа, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик и Казань.На поезде также чаще всего отправлялись в Москву, правда доля бронирований снизилась в сравнении с прошлым годом на 20 процентов. А вот в Санкт-Петербург, который занял второе место, наоборот, путешествовали несколько чаще. Также на поезде часто ездили отдыхать в Краснодар, Сочи и Нижний Новгород.
https://ria.ru/20210615/volokolamsk-1736638068.html
россия
нижний новгород
москва
краснодар
геленджик
симферополь
сочи
минеральные воды
анапа
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572852187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29a3940136be1985023c581a5adccfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, туристы, новости - туризм, нижний новгород, москва, краснодар, геленджик, симферополь, сочи, минеральные воды, анапа, санкт-петербург, калининград, казань

Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники

13:14 16.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлагштоки, установленные на Новоарбатском мосту в Москве ко Дню России
Флагштоки, установленные на Новоарбатском мосту в Москве ко Дню России - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, где клиенты чаще всего отдыхали на выходных в честь Дня России, оказалось, что самым востребованным направлением на праздниках стала Москва, сообщает OneTwoTrip.
Также в этом году значительно возросла популярность южных курортов. Были проанализированы данные поездок, совершенных в период с 12 по 14 июня.
Авиабилеты в столицу с возвращением в город отправления на прошедшие выходные приобретал каждый пятый путешественник — доля бронирований возросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург (11 процентов) — однако популярность города несколько снизилась. В два раза чаще стали совершать поездки в Сочи (10,5 процента), вытеснивший на этих праздниках с третьей позиции Симферополь (7,9 процента), который стал популярнее в 1,5 раза. Аналогично в полтора раза чаще, чем год назад, на июньских выходных летали в Калининград (5,1 процента).
Также в список востребованных направлений для путешествий на самолёте вошли Анапа, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик и Казань.
На поезде также чаще всего отправлялись в Москву, правда доля бронирований снизилась в сравнении с прошлым годом на 20 процентов. А вот в Санкт-Петербург, который занял второе место, наоборот, путешествовали несколько чаще. Также на поезде часто ездили отдыхать в Краснодар, Сочи и Нижний Новгород.
В центре города Волоколамска Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 08:00Туризм
Тур на выходные: Волоколамск и окрестности вас могут удивить
 
Туризмотдых в России 2021 летомкуда можно лететьотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваКраснодарГеленджикСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаСанкт-ПетербургКалининградКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
Лента новостейМолния