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Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники

Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники - РИА Новости, 16.06.2021

Москва стала самым популярным городом для поездок на праздники

Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, где клиенты чаще всего отдыхали на выходных в честь Дня России, оказалось, что самым... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:14

2021-06-16T13:14

2021-06-16T13:14

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, где клиенты чаще всего отдыхали на выходных в честь Дня России, оказалось, что самым востребованным направлением на праздниках стала Москва, сообщает OneTwoTrip. Также в этом году значительно возросла популярность южных курортов. Были проанализированы данные поездок, совершенных в период с 12 по 14 июня.Авиабилеты в столицу с возвращением в город отправления на прошедшие выходные приобретал каждый пятый путешественник — доля бронирований возросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург (11 процентов) — однако популярность города несколько снизилась. В два раза чаще стали совершать поездки в Сочи (10,5 процента), вытеснивший на этих праздниках с третьей позиции Симферополь (7,9 процента), который стал популярнее в 1,5 раза. Аналогично в полтора раза чаще, чем год назад, на июньских выходных летали в Калининград (5,1 процента).Также в список востребованных направлений для путешествий на самолёте вошли Анапа, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик и Казань.На поезде также чаще всего отправлялись в Москву, правда доля бронирований снизилась в сравнении с прошлым годом на 20 процентов. А вот в Санкт-Петербург, который занял второе место, наоборот, путешествовали несколько чаще. Также на поезде часто ездили отдыхать в Краснодар, Сочи и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20210615/volokolamsk-1736638068.html

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нижний новгород

москва

краснодар

геленджик

симферополь

сочи

минеральные воды

анапа

санкт-петербург

калининград

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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