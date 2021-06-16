Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/pravitelstvo-1737203111.html
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний - РИА Новости, 16.06.2021
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:40
2021-06-16T13:51
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства.Распоряжение о едином подходе к правилам в этой сфере подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Они вступают в силу с 1 июля.Помимо этого, в соответствии с новым регламентом, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Как отмечается в сообщении, речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.
https://ria.ru/20210419/goskompanii-1728867691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
12:40 16.06.2021 (обновлено: 13:51 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства.
Распоряжение о едином подходе к правилам в этой сфере подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Они вступают в силу с 1 июля.
Помимо этого, в соответствии с новым регламентом, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками.
Как отмечается в сообщении, речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 06:18
Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
07:25В ОП призвали заставить чиновников перейти из WhatsApp в Telegram
06:54Кадыров рассказал, как пандемия повлияла на уровень безработицы в Чечне
06:47В Приморье могут ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий
06:43В Сургуте отменят выпускные на фоне роста числа заразившихся COVID-19
Лента новостейМолния