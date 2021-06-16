https://ria.ru/20210616/pravitelstvo-1737203111.html

Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний

Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний - РИА Новости, 16.06.2021

Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний

Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:40

2021-06-16T12:40

2021-06-16T13:51

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства.Распоряжение о едином подходе к правилам в этой сфере подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Они вступают в силу с 1 июля.Помимо этого, в соответствии с новым регламентом, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Как отмечается в сообщении, речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

https://ria.ru/20210419/goskompanii-1728867691.html

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2021

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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика