https://ria.ru/20210616/pravitelstvo-1737203111.html
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний - РИА Новости, 16.06.2021
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:40
2021-06-16T12:40
2021-06-16T13:51
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства.Распоряжение о едином подходе к правилам в этой сфере подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Они вступают в силу с 1 июля.Помимо этого, в соответствии с новым регламентом, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Как отмечается в сообщении, речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.
https://ria.ru/20210419/goskompanii-1728867691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
12:40 16.06.2021 (обновлено: 13:51 16.06.2021)
Госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дивиденды российских госкомпаний теперь должны будут составлять не менее половины скорректированной чистой прибыли, сообщили в пресс-службе правительства.
Распоряжение о едином подходе к правилам в этой сфере подписал премьер-министр Михаил Мишустин
. Они вступают в силу с 1 июля.
Помимо этого, в соответствии с новым регламентом, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками.
Как отмечается в сообщении, речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.