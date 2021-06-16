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Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы - РИА Новости, 16.06.2021
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
Следователи возбудили уголовное дело против 44-летнего жителя Кургана, который подозревается в том, что регулярно истязал падчерицу и не давал ей есть,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:45
2021-06-16T11:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курган
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 44-летнего жителя Кургана, который подозревается в том, что регулярно истязал падчерицу и не давал ей есть, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Кургана. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с декабря 2020 года мужчина регулярно избивал 13-летнюю дочь своей супруги от первого брака. "Используя малозначительные поводы, мужчина причинял девочке физические и психические страдания путем нанесения побоев, унижал ребенка и ограничивал в продуктах питания", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что девочка сейчас живет с родственницей, которая и обратилась в полицию.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курган, происшествия
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
11:45 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жителя Кургана заподозрили в регулярном истязании тринадцатилетней падчерицы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 44-летнего жителя Кургана, который подозревается в том, что регулярно истязал падчерицу и не давал ей есть, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Кургана. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
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15 июня, 09:29
Жителю Архангельской области дали пять лет колонии за истязание падчерицы
По версии следствия, с декабря 2020 года мужчина регулярно избивал 13-летнюю дочь своей супруги от первого брака. "Используя малозначительные поводы, мужчина причинял девочке физические и психические страдания путем нанесения побоев, унижал ребенка и ограничивал в продуктах питания", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что девочка сейчас живет с родственницей, которая и обратилась в полицию.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КурганПроисшествия
 
 
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