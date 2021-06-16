https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы - РИА Новости, 16.06.2021
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
Следователи возбудили уголовное дело против 44-летнего жителя Кургана, который подозревается в том, что регулярно истязал падчерицу и не давал ей есть,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:45
2021-06-16T11:45
2021-06-16T11:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 44-летнего жителя Кургана, который подозревается в том, что регулярно истязал падчерицу и не давал ей есть, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Кургана. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с декабря 2020 года мужчина регулярно избивал 13-летнюю дочь своей супруги от первого брака. "Используя малозначительные поводы, мужчина причинял девочке физические и психические страдания путем нанесения побоев, унижал ребенка и ограничивал в продуктах питания", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что девочка сейчас живет с родственницей, которая и обратилась в полицию.
https://ria.ru/20210615/istyazanie-1737025518.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курган, происшествия
Жителя Кургана заподозрили в истязании падчерицы
Жителя Кургана заподозрили в регулярном истязании тринадцатилетней падчерицы