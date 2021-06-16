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Неловкий момент: выход Байдена затянулся
Неловкий момент: выход Байдена затянулся - РИА Новости, 16.06.2021
Неловкий момент: выход Байдена затянулся
Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине перед тем, как выйти. Президент Швейцарии стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.
2021-06-16T15:42
2021-06-16T15:42
2021-06-16T15:59
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Неловкий момент: выход Байдена затянулся
Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине перед тем, как выйти. Президент Швейцарии стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.
2021-06-16T15:42
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джо байден, видео
Неловкий момент: выход Байдена затянулся
Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине перед тем, как выйти. Президент Швейцарии стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.
2021-06-16T15:42
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Неловкий момент: выход Байдена затянулся
15:42 16.06.2021 (обновлено: 15:59 16.06.2021)
Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине перед тем, как выйти. Президент Швейцарии стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.