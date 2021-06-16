Неловкий момент: выход Байдена затянулся

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Байден ждал более минуты в припаркованном лимузине перед тем, как выйти. Президент Швейцарии стоял в нескольких метрах и смотрел на Байдена через окно.