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Лукашенко поставил регионам задачу уметь быстро проводить мобилизацию
Лукашенко поставил регионам задачу уметь быстро проводить мобилизацию - РИА Новости, 16.06.2021
Лукашенко поставил регионам задачу уметь быстро проводить мобилизацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно принять меры, чтобы каждый регион страны был готов провести мобилизацию в короткий срок в случае... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:54
2021-06-16T12:54
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно принять меры, чтобы каждый регион страны был готов провести мобилизацию в короткий срок в случае соответствующего решения."Одна из целей встречи - дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне, у нас их семь, в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом", - приводит слова Лукашенко агентство Белта в среду.Согласно сообщению агентства, задача о том, чтобы каждый регион был готов провести мобилизацию в короткий срок, была поставлена на встрече по вопросам территориальной обороны в Шклове.Президент обратил особое внимание на обеспечение полной готовности органов управления территориальной обороной и быстрой мобилизации сил и средств. "К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия", - сказал Лукашенко.По словам президента, председателям райисполкомов и облисполкомов надо знать объекты, которые будет охранять территориальная оборона, уметь обеспечить быструю мобилизацию военнообязанных. "Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге, и в течение суток они приехали к вам", - обратил внимание белорусский президент.Глава государства также затронул тему обеспеченности транспортными средствами во время мобилизации. "Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации... Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток - и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять", - подчеркнул Лукашенко.Он обратил внимание на важность развития территориальной обороны.Лукашенко напомнил, что в начале недели посещал предприятия по производству стрелкового оружия и боеприпасов: к их созданию как раз и подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны. "В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита", - отметил глава государства.В целом он заявил, что решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны было правильным и подтвердило свою целесообразность. По словам президента, объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодействовать внешним и внутренним угрозам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/lukashenko-1734539155.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко поставил регионам задачу уметь быстро проводить мобилизацию
12:54 16.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Лукашенко заявил, что регионы должны быть готовы быстро провести мобилизацию, если потребуется

Читать ria.ru в
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно принять меры, чтобы каждый регион страны был готов провести мобилизацию в короткий срок в случае соответствующего решения.
"Одна из целей встречи - дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне, у нас их семь, в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом", - приводит слова Лукашенко агентство Белта в среду.
Согласно сообщению агентства, задача о том, чтобы каждый регион был готов провести мобилизацию в короткий срок, была поставлена на встрече по вопросам территориальной обороны в Шклове.
Президент обратил особое внимание на обеспечение полной готовности органов управления территориальной обороной и быстрой мобилизации сил и средств. "К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия", - сказал Лукашенко.
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По словам президента, председателям райисполкомов и облисполкомов надо знать объекты, которые будет охранять территориальная оборона, уметь обеспечить быструю мобилизацию военнообязанных. "Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге, и в течение суток они приехали к вам", - обратил внимание белорусский президент.
Глава государства также затронул тему обеспеченности транспортными средствами во время мобилизации. "Все руководители предприятий, где эта техника сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации... Словом, в любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток - и все на местах, охраняют те объекты, которые нужно здесь охранять", - подчеркнул Лукашенко.
Он обратил внимание на важность развития территориальной обороны.
"За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю", - заявил президент.
Лукашенко напомнил, что в начале недели посещал предприятия по производству стрелкового оружия и боеприпасов: к их созданию как раз и подтолкнула необходимость укреплять материально-техническую базу войск территориальной обороны. "В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита", - отметил глава государства.
В целом он заявил, что решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны было правильным и подтвердило свою целесообразность. По словам президента, объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодействовать внешним и внутренним угрозам.
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