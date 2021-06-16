https://ria.ru/20210616/makfol-1737248335.html

Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве

Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве

Бывший посол США в Москве Майкл Майфол похвалил российских журналистов, с которыми пообщался в Женеве в преддверии встречи российского президента Владимира... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:00

2021-06-16T16:00

2021-06-16T16:00

саммит путина и байдена

россия

дональд трамп

майкл макфол

барак обама

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Майфол похвалил российских журналистов, с которыми пообщался в Женеве в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.В ходе визита в Женеву Макфол пообщался с журналистами. В частности, он объяснил корреспонденту РИА Новости, почему совместной пресс-конференции Путина и Байдена не будет, заявив, что прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.

https://ria.ru/20210616/davka-1737238499.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, дональд трамп, майкл макфол, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире