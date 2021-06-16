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Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/makfol-1737248335.html
Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве
Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве
Бывший посол США в Москве Майкл Майфол похвалил российских журналистов, с которыми пообщался в Женеве в преддверии встречи российского президента Владимира... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:00
2021-06-16T16:00
саммит путина и байдена
россия
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майкл макфол
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Майфол похвалил российских журналистов, с которыми пообщался в Женеве в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.В ходе визита в Женеву Макфол пообщался с журналистами. В частности, он объяснил корреспонденту РИА Новости, почему совместной пресс-конференции Путина и Байдена не будет, заявив, что прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.
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россия, дональд трамп, майкл макфол, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
Экс-посол США Макфол похвалил российских журналистов в Женеве
16:00 16.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол
Посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экс-посол США в России Макфол похвалил российских журналистов в Женеве

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший посол США в Москве Майкл Майфол похвалил российских журналистов, с которыми пообщался в Женеве в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
В ходе визита в Женеву Макфол пообщался с журналистами. В частности, он объяснил корреспонденту РИА Новости, почему совместной пресс-конференции Путина и Байдена не будет, заявив, что прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.

"Я неожиданно поговорил с некоторыми российскими журналистами на улице здесь, в Женеве. Это напомнило мне, что в России есть еще квалифицированные журналисты, которые пытаются выполнять свою работу в сложных условиях. (Простите за мой ломаный русский!)", - написал Макфол в Twitter.

Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.
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