https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737196885.html

В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной

В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной - РИА Новости, 16.06.2021

В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной

Эпидситуация в городе расценивается как неблагополучная, следует из постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:12

2021-06-16T12:12

2021-06-16T12:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эпидситуация в городе расценивается как неблагополучная, следует из постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой, опубликованного на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная", - говорится в постановлении."Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", - говорится в постановлении."Интенсивность прироста (новых случаев коронавируса - ред.) возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/koronavirus-1737191359.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва