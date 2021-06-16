https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737196885.html
В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной
В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной - РИА Новости, 16.06.2021
В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной
Эпидситуация в городе расценивается как неблагополучная, следует из постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:12
2021-06-16T12:12
2021-06-16T12:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эпидситуация в городе расценивается как неблагополучная, следует из постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой, опубликованного на сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная", - говорится в постановлении."Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", - говорится в постановлении."Интенсивность прироста (новых случаев коронавируса - ред.) возросла с 6 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 11%, а в последующие дни до 20%", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Москве.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
В столичном Роспотребнадзоре назвали ситуацию в городе неблагополучной
12:12 16.06.2021 (обновлено: 12:35 16.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Москвы назвала эпидемиологическую ситуацию в городе неблагополучной