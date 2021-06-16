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Биография Педро Кастильо

Биография Педро Кастильо - РИА Новости, 16.06.2021

Биография Педро Кастильо

Перуанский педагог и политик Педро Кастильо (Pedro Castillo) родился 19 октября 1969 года в селении Пунья (провинция Чота, департамент Кахамарка, Перу). РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T00:17

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педро кастильо

перу

справки

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Перуанский педагог и политик Педро Кастильо (Pedro Castillo) родился 19 октября 1969 года в селении Пунья (провинция Чота, департамент Кахамарка, Перу). Он – третий ребенок из девяти детей в семье, его родители – простые неграмотные крестьяне. В 1994 году Кастильо получил специальность учителя начальных классов в педагогическом институте Octavio Matta Contreras в провинции Кутерво. В 2006 году ему была присвоена степень бакалавра в области просвещения, в 2012 году – степень магистра в области психологии в частном университете Сесара Вальехо (Universidad César Vallejo). С 1995 года Кастильо работает учителем в общеобразовательной школе в Пунье. Его первые шаги на политической сцене были предприняты в 2002 году, когда он баллотировался на пост мэра города Ангия от партии "Возможное Перу" (Peru Posible), основанной бывшим президентом Алехандро Толедо, оказались неудачными. Известность к Кастильо пришла в 2017 году, когда он возглавил забастовку учителей, которая приобрела настолько широкие масштабы, что в ее урегулировании лично участвовал занимавший в то время пост главы государства Педро Пабло Кучинский. В 2017 году после роспуска партии "Возможное Перу" Кастильо вступил в партию "Свободное Перу" (Peru Libre). В январе 2021 года он был выдвинут от этой политической организации кандидатом на участие в президентских выборах страны. Свой опыт сельского учителя Кастильо использовал в избирательной кампании, сделав карандаш и широкополую соломенную шляпу ее символами. Частью образа стала лошадь: только так можно передвигаться по горным тропам. В его группы поддержки входят сотни учителей, чей авторитет для жителей провинции непререкаем. Соперники из правых партий называют Кастильо леворадикальным политиком.Кастильо выступает как политик, не запятнавший себя ни коррупцией, ни наркотиками, ни финансовыми махинациями.Среди принципиальных положений его президентской программы – созыв конституционной ассамблеи для выработки нового Основного закона, реформа образования и здравоохранения в интересах большинства народа, проведение аграрной политики с акцентом на обеспечение национальной безопасности, запрет на приватизацию водных ресурсов, борьба с коррупцией и наркотрафиком, защита окружающей среды, а также введение трудового кодекса и модернизация пенсионной системы. Кастильо предложил национализировать горнодобывающий, нефтяной и энергетический секторы, а также депортировать всех незаконно проживающих в стране мигрантов, совершающих преступления. Высказывался против однополых браков и заявлял, что для него проблемы ЛГБТ не являются приоритетом. Кастильо объявил о намерении отказаться от пожизненного президентского содержания, ограничившись зарплатой учителя.11 апреля 2021 года в первом туре президентских выборов Педро Кастильо занял лидирующую позицию с 19,099% голосов и прошел во второй тур.Кастильо женат, в семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро кастильо, перу, справки