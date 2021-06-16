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Официальный курс евро на четверг вырос на 14 копеек

Официальный курс евро на четверг вырос на 14 копеек - РИА Новости, 16.06.2021

Официальный курс евро на четверг вырос на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,26 копейки, до 87,3536 рубля, курс доллара - на 20,05 копейки, до 72,0323 рубля,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:31

2021-06-16T13:31

2021-06-16T13:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,26 копейки, до 87,3536 рубля, курс доллара - на 20,05 копейки, до 72,0323 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 17,45 копейки, составив 78,9269 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика