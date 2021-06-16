https://ria.ru/20210616/bykov-1737276389.html

Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову

Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову - РИА Новости, 16.06.2021

Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову

Суд продлил до 21 августа срок содержания под стражей красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу о подстрекательстве к совершению убийства... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:58

2021-06-16T17:58

2021-06-16T18:18

красноярский алюминиевый завод

москва

красноярский край

россия

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Суд продлил до 21 августа срок содержания под стражей красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу о подстрекательстве к совершению убийства бизнесмена по найму, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее СК сообщал, что Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийству по найму). По версии СК, Быков в 2004 году предложил знакомому убить красноярского предпринимателя Андрея Неколова. Тот согласился за 50 тысяч долларов, однако Быков заплатил лишь 10 тысяч долларов, так как киллер слишком долго занимался подготовкой к убийству, полагают следователи. Убийство было совершено 18 января 2005 года в Красноярске."Сегодня по ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову судом в связи с необходимостью выполнения следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, продлен срок содержания под стражей до 21 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, по делу уже идет судебный процесс. Также он является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.

https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html

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красноярский алюминиевый завод, москва, красноярский край, россия, анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия