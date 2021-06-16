Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову
17:58 16.06.2021 (обновлено: 18:18 16.06.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Суд продлил арест красноярскому бизнесмену Быкову, обвиняемому в подстрекательстве к убийству
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Суд продлил до 21 августа срок содержания под стражей красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому по делу о подстрекательстве к совершению убийства бизнесмена по найму, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее СК сообщал, что Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийству по найму). По версии СК, Быков в 2004 году предложил знакомому убить красноярского предпринимателя Андрея Неколова. Тот согласился за 50 тысяч долларов, однако Быков заплатил лишь 10 тысяч долларов, так как киллер слишком долго занимался подготовкой к убийству, полагают следователи. Убийство было совершено 18 января 2005 года в Красноярске.
"Сегодня по ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову судом в связи с необходимостью выполнения следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, продлен срок содержания под стражей до 21 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Быкова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы, по делу уже идет судебный процесс. Также он является фигурантом дел о покушении на убийство, руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.
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Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.