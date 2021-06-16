В ЛНР поблагодарили Белоруссию за помощь в расследовании дела Протасевича
В ЛНР поблагодарили Белоруссию за возможность провести следственные действия с Протасевичем
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Генпрокурор самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Горенко поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и правоохранительные органы республики за возможность провести следственные действия с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем.
"От имени генеральной прокуратуры Луганской народной республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность главе Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, комитету государственной безопасности, за предоставленную следователям генеральной прокуратуры Луганской народной республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем", - заявил Горенко на брифинге.
Генпрокурор ЛНР отметил профессионализм белорусских коллег, "для которых закон, порядок и честь - не пустые слова, а настоящие реальные дела".
"Также хотел бы подчеркнуть, что в это непростое время, когда практически весь западный мир ополчился на Белоруссию, путем запугивания и шантажа руководство страны пытаются заставить пойти на поводу у заокеанских кукловодов, президент Республики Беларусь проявляет сильную политическую волю и принимает решения, продиктованные законом и совестью, а не навязанные кем-то извне", - заявил Горенко.
Он выразил уверенность, что этот первый опыт совместной работы перерастет в многолетнее плодотворное сотрудничество. "Виновные в гибели мирных жителей Донбасса, а также в попытке свержения законной власти в Республике Беларусь понесут заслуженное наказание", - пообещал Горенко.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".