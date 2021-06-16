https://ria.ru/20210616/blagodarnost-1737268968.html

В ЛНР поблагодарили Белоруссию за помощь в расследовании дела Протасевича

В ЛНР поблагодарили Белоруссию за помощь в расследовании дела Протасевича - РИА Новости, 16.06.2021

В ЛНР поблагодарили Белоруссию за помощь в расследовании дела Протасевича

Генпрокурор самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Горенко поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и правоохранительные органы РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:29

2021-06-16T17:29

2021-06-16T17:29

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

лнр

белоруссия

в мире

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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Генпрокурор самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Горенко поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко и правоохранительные органы республики за возможность провести следственные действия с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем."От имени генеральной прокуратуры Луганской народной республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность главе Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, комитету государственной безопасности, за предоставленную следователям генеральной прокуратуры Луганской народной республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем", - заявил Горенко на брифинге.Генпрокурор ЛНР отметил профессионализм белорусских коллег, "для которых закон, порядок и честь - не пустые слова, а настоящие реальные дела"."Также хотел бы подчеркнуть, что в это непростое время, когда практически весь западный мир ополчился на Белоруссию, путем запугивания и шантажа руководство страны пытаются заставить пойти на поводу у заокеанских кукловодов, президент Республики Беларусь проявляет сильную политическую волю и принимает решения, продиктованные законом и совестью, а не навязанные кем-то извне", - заявил Горенко.Он выразил уверенность, что этот первый опыт совместной работы перерастет в многолетнее плодотворное сотрудничество. "Виновные в гибели мирных жителей Донбасса, а также в попытке свержения законной власти в Республике Беларусь понесут заслуженное наказание", - пообещал Горенко.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов". Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210616/protasevich-1737256203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/protasevich-1736252607.html

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, лнр, белоруссия, в мире