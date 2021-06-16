В Баку ответили на слова об "армянском Шуши"
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан во время посещения города Шуша
Официальный представитель МИД Азербайджана ответила на слова об "армянском Шуши"
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя протест МИД Армении в связи с визитом президентов Азербайджана и Турции в город Шуша в Карабахе, ответила, что Баку не может "оккупировать свои же территории".
Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша, перешедшем под контроль Баку в 2020 году, лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха) города Шуши".
"Что касается их заявления, то, учитывая, что в настоящее время в МИД Армении нет руководства, мы хотели бы довести до сведения тех, кто остался в этой структуре, и тех, кто подготовил это заявление, что страна не может оккупировать свои территории, а только освободить их от оккупации. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил территориальную целостность", - говорится в сообщении.
"Подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше совместная Декларация направлена на поощрение мира и безопасности, новых возможностей сотрудничества", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.