https://ria.ru/20210615/zheneva-1737117842.html

В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Предстоящие в среду переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше, однако "преломления хлеба" не ожидается,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-15T17:45

2021-06-15T17:45

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

ближний восток

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

россия

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737102118_0:120:3070:1847_1920x0_80_0_0_366dd33e0d9322987c2ef9a4075dedf4.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Предстоящие в среду переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше, однако "преломления хлеба" не ожидается, сообщил во вторник представитель американской администрации."Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлится 4-5 часов или дольше, но "без преломления хлеба", - заявил высокопоставленный американский чиновник, которого цитируют журналисты пула Белого дома.Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20210615/sammit-1737023101.html

https://ria.ru/20210615/bayden-1737114745.html

ближний восток

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, ближний восток, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, россия, женева (город), сша, в мире