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В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Предстоящие в среду переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше, однако "преломления хлеба" не ожидается,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T17:45
2021-06-16T08:54
саммит путина и байдена
ближний восток
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
россия
женева (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Предстоящие в среду переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше, однако "преломления хлеба" не ожидается, сообщил во вторник представитель американской администрации."Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлится 4-5 часов или дольше, но "без преломления хлеба", - заявил высокопоставленный американский чиновник, которого цитируют журналисты пула Белого дома.Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20210615/sammit-1737023101.html
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ближний восток
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женева (город)
сша
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саммит путина и байдена, ближний восток, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, россия, женева (город), сша, в мире
В администрации США рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
17:45 15.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
 
© REUTERS / Peter Klaunzer/PoolФлаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Peter Klaunzer/Pool

В администрации США рассказали, сколько продлится встреча Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Предстоящие в среду переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше, однако "преломления хлеба" не ожидается, сообщил во вторник представитель американской администрации.
"Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлится 4-5 часов или дольше, но "без преломления хлеба", - заявил высокопоставленный американский чиновник, которого цитируют журналисты пула Белого дома.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 09:11
Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Президент Джо Байден садится в самолет Air Force One в аэропорту Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 17:26
Байден прибыл в Женеву
 
Саммит Путина и БайденаБлижний ВостокЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинРоссияЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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