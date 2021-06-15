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Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации
Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации - РИА Новости, 15.06.2021
Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации
Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС могут вакцинироваться от коронавируса в московских поликлиниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:31
2021-06-15T13:31
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС могут вакцинироваться от коронавируса в московских поликлиниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС также могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции в московских поликлиниках. Для этого им необходимо записаться в одну из 100 московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что список поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru."Помимо этого, каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад – в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках. На вакцинацию возьмите паспорт и/или полис ОМC - при наличии; при этом неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет", - добавили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации
13:31 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V
Мужчина вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без московской регистрации и полиса ОМС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС могут вакцинироваться от коронавируса в московских поликлиниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС также могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции в московских поликлиниках. Для этого им необходимо записаться в одну из 100 московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону", - рассказали в пресс-службе.
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В департаменте отметили, что список поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru.
"Помимо этого, каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад – в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках. На вакцинацию возьмите паспорт и/или полис ОМC - при наличии; при этом неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет", - добавили в пресс-службе.
 
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