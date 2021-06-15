https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737067807.html

Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации

Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации - РИА Новости, 15.06.2021

Привиться от COVID-19 в поликлиниках Москвы можно без регистрации

Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС могут вакцинироваться от коронавируса в московских поликлиниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:31

2021-06-15T13:31

2021-06-15T13:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732792365_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_463b994f7db90ca193b23f0221301012.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС могут вакцинироваться от коронавируса в московских поликлиниках, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС также могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции в московских поликлиниках. Для этого им необходимо записаться в одну из 100 московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что список поликлиник и телефоны для записи можно найти на сайте mos.ru."Помимо этого, каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад – в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках. На вакцинацию возьмите паспорт и/или полис ОМC - при наличии; при этом неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737060680.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва