https://ria.ru/20210615/vaktsina-1737141386.html
Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак"
Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 15.06.2021
Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак"
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:12
2021-06-15T21:12
2021-06-15T21:12
распространение коронавируса
денис проценко
россия
коммунарка (москва)
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН."Я с Чумаковской вакциной был на исследовании в декабре", — сообщил Проценко в интервью RT Россия.Проценко подчеркнул, что вакцинация позволит, в случае инфицирования, легче пережить факт болезни, но не способна на 100% защитить.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html
россия
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денис проценко, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак"
Проценко заявил, что участвовал в исследовании вакцины "КовиВак" Центра имени Чумакова