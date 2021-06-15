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В IX сезоне чемпионата CASE-IN приняли участие более шести тысяч человек
В IX сезоне чемпионата CASE-IN приняли участие более шести тысяч человек - РИА Новости, 15.06.2021
В IX сезоне чемпионата CASE-IN приняли участие более шести тысяч человек
РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:20
2021-06-15T16:20
россия
белоруссия
технологии
образование - общество
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В IX сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - приняли участие 6762 школьника, студента и молодых специалиста, которые разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, ТЭК, минерально-сырьевому комплексу и смежным отраслям, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Соревнования проводились в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. Общей темой сезона в этом году стало "Устойчивое развитие"."Рекордсменом по числу участников остается Студенческая лига: в ней встретились 5598 студентов из России и Беларуси. Отборочные этапы стартовали в марте в смешанном (дистанционном и очном) формате, и это позволило увеличить количество университетов, задействованных в проекте: 62 вуза самостоятельно организовали и провели 124 отборочных этапа. Кроме того, к ним присоединились студенты еще 42 вузов", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.В финале Студенческой лиги приняли участие 136 команд из 1479, призерами стали 16 из них. Победители Студенческой лиги получили приглашения на стажировки и практики, а также награды от 17 компаний-партнеров и льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов.Проект CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://sn.ria.ru/20210609/portfolio-1736263636.html
https://sn.ria.ru/20210603/konkurs-1735371957.html
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россия, белоруссия, технологии, образование - общество, общество
В IX сезоне чемпионата CASE-IN приняли участие более шести тысяч человек
16:20 15.06.2021
 
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"Международный инженерный чемпионат "CASE-IN"
Международный инженерный чемпионат CASE-IN - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"

В IX сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN приняли участие 6762 человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В IX сезоне Международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - приняли участие 6762 школьника, студента и молодых специалиста, которые разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, ТЭК, минерально-сырьевому комплексу и смежным отраслям, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Соревнования проводились в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. Общей темой сезона в этом году стало "Устойчивое развитие".
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"Рекордсменом по числу участников остается Студенческая лига: в ней встретились 5598 студентов из России и Беларуси. Отборочные этапы стартовали в марте в смешанном (дистанционном и очном) формате, и это позволило увеличить количество университетов, задействованных в проекте: 62 вуза самостоятельно организовали и провели 124 отборочных этапа. Кроме того, к ним присоединились студенты еще 42 вузов", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
В финале Студенческой лиги приняли участие 136 команд из 1479, призерами стали 16 из них. Победители Студенческой лиги получили приглашения на стажировки и практики, а также награды от 17 компаний-партнеров и льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов.
Проект CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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