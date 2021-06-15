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Комитет Госдумы одобрил повышение возраста, позволяющего покупать оружие
Комитет Госдумы одобрил повышение возраста, позволяющего покупать оружие - РИА Новости, 15.06.2021
Комитет Госдумы одобрил повышение возраста, позволяющего покупать оружие
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил увеличение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:38
2021-06-15T15:09
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил увеличение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, соответствующая поправка внесена в законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия.Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "Об оружии", во втором чтении, следует из электронной базы данных Госдумы. Совет ГД во вторник утром назначил рассмотрение документа на вторник же, 15 июня."Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", - говорится в тексте поправок.В действующей редакции закона "Об оружии" установленный минимальный лимит в 21 год фигурирует только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.В то же время исключение в данном случае комитет, одобривший изменения ко II чтению, предлагает сделать для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции."Граждане РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет", - уточняется также в поправках.
https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html
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россия, госдума рф, общество
Комитет Госдумы одобрил повышение возраста, позволяющего покупать оружие
13:38 15.06.2021 (обновлено: 15:09 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Госдуме призвали повысить возраст, позволяющий покупать охотничье оружие, с 18 лет до 21 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил увеличение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, соответствующая поправка внесена в законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия.
Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "Об оружии", во втором чтении, следует из электронной базы данных Госдумы. Совет ГД во вторник утром назначил рассмотрение документа на вторник же, 15 июня.
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"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", - говорится в тексте поправок.
В действующей редакции закона "Об оружии" установленный минимальный лимит в 21 год фигурирует только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.
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В то же время исключение в данном случае комитет, одобривший изменения ко II чтению, предлагает сделать для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.
"Граждане РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет", - уточняется также в поправках.
 
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