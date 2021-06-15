"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине
"Премьер" Косова заявил, что отношения с Белградом должны строиться на основе равенства сторон
БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, что диалог и отношения Белграда и Приштины должны основываться на принципе реципроцитета - равнозначности сторон.
Сербский лидер впервые встретился во вторник в Брюсселе с "премьером" самопровозглашенной республики, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком в рамках переговоров Белграда и Приштины.
Курти после разговора заявил журналистам, что это была "первая встреча будущего диалога". "Будет тяжело, но я оптимист, не потому что всегда такой, а потому что сейчас у нас есть искренний подход к проблемам, и суть нашего конфликта - в нехватке взаимного признания. Ни Сербия не признает Косово, ни Косово – Сербию", - цитирует Курти Радио и телевидение Косово.
Он напомнил, что президент США Джозеф Байден неоднократно говорил о необходимости взаимного признания Белграда и Приштины. "Думаю, что можем вместе намного быстрее, чем другие думают, пойти европейским и евроатлантическим путем. Наши отношения должны быть улучшены принципом реципроцитета – равнозначности. Эта равнозначность поможет снижению напряженности и прекращению плохих отношений", - сказал косовоалбанский "премьер" и добавил, что Сербия и самопровозглашенное Косово могли бы подписать "мирную декларацию".
В качестве конкретных примеров равнозначности он предложил создать совет сербского нацменьшинства в Косово, такой же, как у албанцев на юге Сербии.
Сербский лидер ранее заявил, что делегация во главе с Курти требует признания независимости и отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности, прежде всего – о формировании Сообщества сербских общин в крае. Следующий раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе стороны ожидают в конце июля.