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"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных - РИА Новости, 15.06.2021
"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, что диалог и отношения Белграда... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:42
2021-06-15T16:42
альбин курти
александр вучич
сербия
косово
приштина
в мире
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БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, что диалог и отношения Белграда и Приштины должны основываться на принципе реципроцитета - равнозначности сторон.Сербский лидер впервые встретился во вторник в Брюсселе с "премьером" самопровозглашенной республики, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком в рамках переговоров Белграда и Приштины.Курти после разговора заявил журналистам, что это была "первая встреча будущего диалога". "Будет тяжело, но я оптимист, не потому что всегда такой, а потому что сейчас у нас есть искренний подход к проблемам, и суть нашего конфликта - в нехватке взаимного признания. Ни Сербия не признает Косово, ни Косово – Сербию", - цитирует Курти Радио и телевидение Косово.Он напомнил, что президент США Джозеф Байден неоднократно говорил о необходимости взаимного признания Белграда и Приштины. "Думаю, что можем вместе намного быстрее, чем другие думают, пойти европейским и евроатлантическим путем. Наши отношения должны быть улучшены принципом реципроцитета – равнозначности. Эта равнозначность поможет снижению напряженности и прекращению плохих отношений", - сказал косовоалбанский "премьер" и добавил, что Сербия и самопровозглашенное Косово могли бы подписать "мирную декларацию".В качестве конкретных примеров равнозначности он предложил создать совет сербского нацменьшинства в Косово, такой же, как у албанцев на юге Сербии.Сербский лидер ранее заявил, что делегация во главе с Курти требует признания независимости и отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности, прежде всего – о формировании Сообщества сербских общин в крае. Следующий раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе стороны ожидают в конце июля.
https://ria.ru/20210615/peregovory-1737028699.html
https://ria.ru/20210602/kosovo-1735270923.html
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альбин курти, александр вучич, сербия, косово, приштина, в мире
"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:42 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине
Участники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Премьер" Косова заявил, что отношения с Белградом должны строиться на основе равенства сторон

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, что диалог и отношения Белграда и Приштины должны основываться на принципе реципроцитета - равнозначности сторон.
Сербский лидер впервые встретился во вторник в Брюсселе с "премьером" самопровозглашенной республики, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком в рамках переговоров Белграда и Приштины.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово
Курти после разговора заявил журналистам, что это была "первая встреча будущего диалога". "Будет тяжело, но я оптимист, не потому что всегда такой, а потому что сейчас у нас есть искренний подход к проблемам, и суть нашего конфликта - в нехватке взаимного признания. Ни Сербия не признает Косово, ни Косово – Сербию", - цитирует Курти Радио и телевидение Косово.
Он напомнил, что президент США Джозеф Байден неоднократно говорил о необходимости взаимного признания Белграда и Приштины. "Думаю, что можем вместе намного быстрее, чем другие думают, пойти европейским и евроатлантическим путем. Наши отношения должны быть улучшены принципом реципроцитета – равнозначности. Эта равнозначность поможет снижению напряженности и прекращению плохих отношений", - сказал косовоалбанский "премьер" и добавил, что Сербия и самопровозглашенное Косово могли бы подписать "мирную декларацию".
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 15:28
США и Запад требуют от Сербии признать независимость Косово, заявил Вучич
В качестве конкретных примеров равнозначности он предложил создать совет сербского нацменьшинства в Косово, такой же, как у албанцев на юге Сербии.
Сербский лидер ранее заявил, что делегация во главе с Курти требует признания независимости и отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности, прежде всего – о формировании Сообщества сербских общин в крае. Следующий раунд переговоров под эгидой ЕС в Брюсселе стороны ожидают в конце июля.
 
Альбин КуртиАлександр ВучичСербияКосовоПриштинаВ мире
 
 
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