https://ria.ru/20210615/kosmonavtika-1737030640.html

Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики

Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики - РИА Новости, 15.06.2021

Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:15

2021-06-15T10:15

2021-06-15T10:15

земля

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни."Первая из них - это планетарная защита. Мы обеспечили сегодня развитие программ мониторинга космического пространства, это имеет и утилитарное значение для того, как избежать опасных столкновений в космосе. Но есть и другая, еще более важная задача - как уберечь нашу планету от непрошенных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021."Сегодня у нас нет технологий, которые способны изменить траекторию приближающейся опасности к нашей Земле. Но эту технологию надо создавать", - добавил Рогозин. При этом, по оценке главы "Роскосмоса", ни одна страна в одиночку не потянет такую разработку.Вторая задача, по мнению Рогозина, это поиск ответа на вопрос, "который мучает человечество с момента его образования" - есть ли во Вселенной жизнь, кроме земной.

https://ria.ru/20210613/kosmos-1736853787.html

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земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин