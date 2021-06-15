https://ria.ru/20210615/kosmonavtika-1737030640.html
Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики
Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики - РИА Новости, 15.06.2021
Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:15
2021-06-15T10:15
2021-06-15T10:15
земля
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни."Первая из них - это планетарная защита. Мы обеспечили сегодня развитие программ мониторинга космического пространства, это имеет и утилитарное значение для того, как избежать опасных столкновений в космосе. Но есть и другая, еще более важная задача - как уберечь нашу планету от непрошенных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021."Сегодня у нас нет технологий, которые способны изменить траекторию приближающейся опасности к нашей Земле. Но эту технологию надо создавать", - добавил Рогозин. При этом, по оценке главы "Роскосмоса", ни одна страна в одиночку не потянет такую разработку.Вторая задача, по мнению Рогозина, это поиск ответа на вопрос, "который мучает человечество с момента его образования" - есть ли во Вселенной жизнь, кроме земной.
https://ria.ru/20210613/kosmos-1736853787.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики
Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал две важнейшие задачи космонавтики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
считает важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле
(астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.
"Первая из них - это планетарная защита. Мы обеспечили сегодня развитие программ мониторинга космического пространства, это имеет и утилитарное значение для того, как избежать опасных столкновений в космосе. Но есть и другая, еще более важная задача - как уберечь нашу планету от непрошенных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию", - сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
"Сегодня у нас нет технологий, которые способны изменить траекторию приближающейся опасности к нашей Земле. Но эту технологию надо создавать", - добавил Рогозин. При этом, по оценке главы "Роскосмоса", ни одна страна в одиночку не потянет такую разработку.
Вторая задача, по мнению Рогозина, это поиск ответа на вопрос, "который мучает человечество с момента его образования" - есть ли во Вселенной жизнь, кроме земной.