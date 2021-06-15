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Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 15.06.2021
Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
Трое граждан Киргизии пострадали во время взрыва на автозаправке в Новосибирске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:19
2021-06-15T09:20
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
киргизия
происшествия
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БИШКЕК, 15 июн - РИА Новости. Трое граждан Киргизии пострадали во время взрыва на автозаправке в Новосибирске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел республики.В понедельник, 14 июня, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. По итоговым данным облминздрава, в результате ЧП пострадали 33 человека."В связи с тем, что место происшествия находится вблизи района компактного проживания кыргызстанцев, сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в г.Новосибирске оперативно выехали на место происшествия и провели взаимодействие с представителями Оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, от которых была получена предварительная информация о троих пострадавших гражданах Кыргызской Республики с ожогами различной степени тяжести", - заявил представитель пресс-службы МИД.Как сообщили в ведомстве, представители генконсульства посетили ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы, где навестили госпитализированного киргизстанца, который получил около 20% ожогов тела. Остальные двое пострадавших граждан республики после получения первой помощи были отпущены домой."Также установлено, что в результате пожара и взрыва уничтожено кафе, арендованное гражданкой КР, и пункт шиномонтажа, где работал гражданин КР. Указанным гражданам удалось экстренно эвакуироваться. Сотрудники Генерального консульства провели с ними встречу на месте пожара. У одного из них огнем был уничтожен паспорт. В настоящее время Генеральное консульство поддерживает тесную связь с оперативным штабом ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, органами здравоохранения и полиции, кыргызской диаспорой в случае возможного выявления иных пострадавших граждан КР", - подчеркнули в МИД.
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новосибирск
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Сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек
Так сейчас выглядит сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек. На месте работают следователи.
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пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, киргизия, происшествия
Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
09:19 15.06.2021 (обновлено: 09:20 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтозаправка горит в Новосибирске
Автозаправка горит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 15 июн - РИА Новости. Трое граждан Киргизии пострадали во время взрыва на автозаправке в Новосибирске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
В понедельник, 14 июня, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. По итоговым данным облминздрава, в результате ЧП пострадали 33 человека.
"В связи с тем, что место происшествия находится вблизи района компактного проживания кыргызстанцев, сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в г.Новосибирске оперативно выехали на место происшествия и провели взаимодействие с представителями Оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, от которых была получена предварительная информация о троих пострадавших гражданах Кыргызской Республики с ожогами различной степени тяжести", - заявил представитель пресс-службы МИД.
Как сообщили в ведомстве, представители генконсульства посетили ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы, где навестили госпитализированного киргизстанца, который получил около 20% ожогов тела. Остальные двое пострадавших граждан республики после получения первой помощи были отпущены домой.
"Также установлено, что в результате пожара и взрыва уничтожено кафе, арендованное гражданкой КР, и пункт шиномонтажа, где работал гражданин КР. Указанным гражданам удалось экстренно эвакуироваться. Сотрудники Генерального консульства провели с ними встречу на месте пожара. У одного из них огнем был уничтожен паспорт. В настоящее время Генеральное консульство поддерживает тесную связь с оперативным штабом ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, органами здравоохранения и полиции, кыргызской диаспорой в случае возможного выявления иных пострадавших граждан КР", - подчеркнули в МИД.
Автозаправка горит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
09:16
В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскКиргизияПроисшествия
 
 
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