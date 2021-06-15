https://ria.ru/20210615/kirgizy-1737023747.html

Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 15.06.2021

Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

Трое граждан Киргизии пострадали во время взрыва на автозаправке в Новосибирске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:19

2021-06-15T09:19

2021-06-15T09:20

пожар на азс в новосибирске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

киргизия

происшествия

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БИШКЕК, 15 июн - РИА Новости. Трое граждан Киргизии пострадали во время взрыва на автозаправке в Новосибирске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства иностранных дел республики.В понедельник, 14 июня, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. По итоговым данным облминздрава, в результате ЧП пострадали 33 человека."В связи с тем, что место происшествия находится вблизи района компактного проживания кыргызстанцев, сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в г.Новосибирске оперативно выехали на место происшествия и провели взаимодействие с представителями Оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, от которых была получена предварительная информация о троих пострадавших гражданах Кыргызской Республики с ожогами различной степени тяжести", - заявил представитель пресс-службы МИД.Как сообщили в ведомстве, представители генконсульства посетили ожоговое отделение Новосибирской областной клинической больницы, где навестили госпитализированного киргизстанца, который получил около 20% ожогов тела. Остальные двое пострадавших граждан республики после получения первой помощи были отпущены домой."Также установлено, что в результате пожара и взрыва уничтожено кафе, арендованное гражданкой КР, и пункт шиномонтажа, где работал гражданин КР. Указанным гражданам удалось экстренно эвакуироваться. Сотрудники Генерального консульства провели с ними встречу на месте пожара. У одного из них огнем был уничтожен паспорт. В настоящее время Генеральное консульство поддерживает тесную связь с оперативным штабом ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, органами здравоохранения и полиции, кыргызской диаспорой в случае возможного выявления иных пострадавших граждан КР", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20210615/direktor-1737023538.html

новосибирск

киргизия

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Сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек Так сейчас выглядит сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек. На месте работают следователи. 2021-06-15T09:19 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, киргизия, происшествия