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В РПЦ рассказали об ограничениях в храмах из-за пандемии
В РПЦ рассказали об ограничениях в храмах из-за пандемии - РИА Новости, 15.06.2021
В РПЦ рассказали об ограничениях в храмах из-за пандемии
Все необходимые меры предосторожности против распространения коронавируса в московских храмах Русской православной церкви продолжают соблюдаться, сказал... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:56
2021-06-15T11:56
2021-06-15T11:56
религия и мировоззрение
здоровье - общество
русская православная церковь
московская патриархия
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Все необходимые меры предосторожности против распространения коронавируса в московских храмах Русской православной церкви продолжают соблюдаться, сказал источник РИА Новости в Московской патриархии."В церквях соблюдаются меры предосторожности", - сказал собеседник агентства.В марте 2020 года Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую "запивку" - давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук. С 23 марта во всех храмах РПЦ за литургией также возносят специальную молитву "от губительнаго поветрия" и особое прошение против коронавируса.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей. Указ об этом мэр Москвы Сергей Собянин подписал в субботу. Всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности - большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
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здоровье - общество, русская православная церковь, московская патриархия, сергей собянин, москва