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СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате
СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате - РИА Новости, 14.06.2021
СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате
Пожилой мужчина в Уфе попал в больницу после того, как его сбил неизвестный на электросамокате, региональное следственное управление ходатайствует о передаче... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:32
2021-06-14T10:37
ск рф по башкирии
республика башкортостан
уфа
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина в Уфе попал в больницу после того, как его сбил неизвестный на электросамокате, региональное следственное управление ходатайствует о передаче материалов проверки из органов внутренних дел, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 12 июня около 18.30 часов на остановке общественного транспорта "Фирма мир" Уфы электросамокат под управлением неустановленного лица сбил 84-летнего мужчину, в результате ему причинены различные телесные повреждения, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.По данному факту следственный отдел по Советскому району Уфы СУСК РФ по Башкирии ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по вышеуказанному факту из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки.
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ск рф по башкирии, республика башкортостан, уфа, происшествия
СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате
10:32 14.06.2021 (обновлено: 10:37 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате

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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина в Уфе попал в больницу после того, как его сбил неизвестный на электросамокате, региональное следственное управление ходатайствует о передаче материалов проверки из органов внутренних дел, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 12 июня около 18.30 часов на остановке общественного транспорта "Фирма мир" Уфы электросамокат под управлением неустановленного лица сбил 84-летнего мужчину, в результате ему причинены различные телесные повреждения, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данному факту следственный отдел по Советскому району Уфы СУСК РФ по Башкирии ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по вышеуказанному факту из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки.
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 22:01В России
Появились подробности о состоянии упавшего с самоката мэра Кисловодска
 
СК РФ по БашкирииРеспублика БашкортостанУфаПроисшествия
 
 
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