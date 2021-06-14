https://ria.ru/20210614/ufa-1736922983.html

СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате

СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате - РИА Новости, 14.06.2021

СК проверит инцидент с пенсионером, сбитым уфимцем на электросамокате

Пожилой мужчина в Уфе попал в больницу после того, как его сбил неизвестный на электросамокате, региональное следственное управление ходатайствует о передаче... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:32

2021-06-14T10:32

2021-06-14T10:37

ск рф по башкирии

республика башкортостан

уфа

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина в Уфе попал в больницу после того, как его сбил неизвестный на электросамокате, региональное следственное управление ходатайствует о передаче материалов проверки из органов внутренних дел, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии."В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 12 июня около 18.30 часов на остановке общественного транспорта "Фирма мир" Уфы электросамокат под управлением неустановленного лица сбил 84-летнего мужчину, в результате ему причинены различные телесные повреждения, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.По данному факту следственный отдел по Советскому району Уфы СУСК РФ по Башкирии ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по вышеуказанному факту из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/travma-1736798466.html

республика башкортостан

уфа

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ск рф по башкирии, республика башкортостан, уфа, происшествия